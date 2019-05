Johanna vann Nyheter24:s Love Island-tävling – kliver in som deltagare

Nyheter24 har i år varit med och tagit fram en deltagare till Love Island 2019. Rättare sagt så blev det Nyheter24:s läsare som blev det avgörande steget då de fick uppgiften att rösta på den de ville se i TV-rutan under sommaren.

Det blev en väldigt jämn omröstning. Men vinnande ur tävlingen gick Norrköpingstjejen Johanna Sjöholm, 25, som blev läsarnas favorit.

Johanna är 25 år och kommer från Norrköping. Bildkälla: Instagram

Hur känns det att ha vunnit?

– Gud jag är så himla chockad. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är verkligen superglad.

Varför tror du att läsarna fastnade för dig?

– Jag tror de valde mig för att de tyckte att jag verka vara en skön tjej som bjuder på sig själv.

Ok. Så hur firar vi det här då?

– Jag kommer att skåla med bubbel haha!

Vad ser du mest fram emot med detta äventyr?

– Att träffa nya människor och förhoppningsvis hitta kärleken!

"Jag hoppas på att hitta kärleken" säger Johanna. Bildkälla: Instagram

Varför är en böna som dig singel tror du?

– För jag helt ärligt inte träffat den rätta för mig.

Vad kommer du att tillföra i Love Island?

– En ärlig tjej som säger vad hon tycker och tänker men även bjuder på sig själv och är jävligt skön.

Om du skulle gå omkring med en Tinder-bio skriven ovanför skallen. Vad skulle det kortfattat stå?

– ”1.69 lång and you better be taller”.

Du står halvdragen på MAX klockan 03.00 en lördag. Vad beställer du?

- Chili cheese och cheeseburgare.

Vilken uppfinning saknar du?

– Hade jag vetat det hade jag varit rik just nu.

Har du någon speciell typ du faller för?

– Fuck boys, tyvärr.

Vad är den skevaste grejen du hade behövt dricka på om du spelar "Jag har aldrig"?

– ”Jag har aldrig sprungit in i en vägg” hade jag fått dricka på.