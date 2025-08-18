Flera seniorer, bosatta i Saltsjöbaden i Stockholms län, har blivit lurade av bedragare under de senaste dagarna.

Varningarna för bedragare har duggat tätt under de senaste åren och på senare tid är det flera företag och myndigheter som uppmanat allmänheten att vara vaksam till följd av anmälda bedrägeriförsök.

Och nu går polisen ut med en varning till seniorer som är bosatta i Saltsjöbaden i Nacka i Stockholms län.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Så går bedrägeriet till – lurar till sig värdesaker

I området har nämligen flera personer över 65 år blivit utsatta för antingen bedrägeriförsök eller fullbordade bedrägerier under de senaste dagarna.

– De har fått ett sms eller ett telefonsamtal från en biluthyrningsfirma som säger att de inte har lämnat tillbaka sin hyrbil. När de svarar att de inte har hyrt någon bil säger bedragarna: ”Då kopplar vi till polisen”, berättar Nackas kommunpolis Anna Karlsson för Mitti.

Därefter har bedragarna, utklädda till poliser, gjort hembesök och lurat till sig värdesaker.

– De har blivit lurade på guld, klockor, smycken och tavlor. De har upplevt att det är bättre att polisen tar hand om mina värdesaker än att bedragarna gör det, säger Anna Karlsson till tidningen.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Polisen: "Väldigt trovärdigt"

Det förekommer också fall där bedragarna påstår att inköp gjorts i offrens namn och att de ska bli vidarekopplade till sin bank.

– Det är långa samtal och väldigt trovärdigt. Det kan drabba alla. Det här drabbar hela vårt lokalpolisområde, Värmdö och Tyresö också. Men just nu har fler drabbats i Nacka. Det är ett nationellt problem, säger Anna Karlsson till Mitti.

Personer som får liknande samtal och som anar oråd ska, enligt polisen, lägga på luren.