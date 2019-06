Kenza har blivit mamma – här visar hon upp bebislyckan

Den 14 juli klockan 05.06 blev Kenza Zouiten Subosic, 28, mamma till en liten son.

På Instagram visar hon och Aleksander Subosic, 34, upp bebislyckan och familjen är överlyckliga.

"On the 14th of June at 05:06, this big boy came into the world and changed our lives forever. Everything went fine and we are sooo so in love with him", skriver Kenza på Instagram och fortsätter:

"It’s hard to believe that he is actually here, that I got to become a mother after all. He was worth all the wait, the struggle, the pain. Thank you for choosing us as your parents, we promise to always love and protect you."



Kampen för att bli gravid

Men vägen har inte varit lätt för Aleks och Kenza.

Kenza fick nämligen reda på att hennes kropp gått in i klimakteriet och att hon därför hade väldigt små chanser att kunna bli gravid. Det blev många turer till läkare och fertilitetsexperter och på sociala medier har Kenza berättat att hon flera gånger varit nära på att ge upp.

Men när Kenza skulle till att påbörja sin tredje IVF-behandling så blev hon gravid naturligt.

Hon sa först till Aleks att hon hade tatuerat sig. Bildkälla: Youtube

Men när han såg vad som stod på magen förstod han snabbt. Bildkälla: Youtube

Lyckan var total och paret kramades länge. Bildkälla: Youtube

Aleks pussade även sin käresta på magen. Bildkälla: Youtube

Han insåg sedan att han filmades och paret skämtade sedan om Aleks val av outfit. Bildkälla: Youtube

Stort grattis till lilla familjen!