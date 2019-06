Måndagen den 6 maj 2019 klockan 05.26 föddes hertiginnan av Sussex, Meghan Markles, 37, och prins Harrys, 34, lilla son. Den lille gossen vägde 3,2 kilo när han kom till världen.

– Jag är så glad över att kunna berätta att jag och Meghan fick en son imorse – en väldigt hälsosam liten pojke. Både mamman och bebisen mår jättebra. Det har varit en fantastisk upplevelse. Hur någon kvinna klarar av det de gör är svårt att förstå, sa en sprudlande stolt Harry till pressen senare.

Pojken som fått namnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor visades upp för pressen bara några dagar efter sin födsel och sedan dess har vi inte fått se honom.

Fram tills idag.

Firar fars dag

Idag är det nämligen fars dag i stora delar av världen, bland annat Storbritannien. Det betyder att prins Harry firar sin allra första fars dag – stort grattis!

I samband med det delar prins Harry och Meghan Markle med sig en bild på lille Archie som håller i pappas finger – och titta så stor han har blivit!

Intill bilden står det: "Happy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex".