Bianca Ingrosso och Alice Stenlöf driver en av Sveriges största poddar med flera hundratusen lyssnare varje vecka. Podden heter "Alice och Bianca – säger du A får du säga B" och avsnitten är överfyllda av skvaller, skratt, tårar och annat.

Bland annat så har Bianca valt att vara väldigt öppen om hennes och pojkvännen Phillipe Cohens relation. Paret har haft ett par uppbrott varav det senaste var i vintras och det var första gången Bianca trodde att det hela var på riktigt.

– Jag tänkte verkligen att nu var det slut. På riktigt alltså, säger hon till Alice i podden.

– Ja du gick verkligen omkring som en zombie, säger Alice.

Men efter lite bearbetning och sörjande så hittade Bianca tillbaka till sig själv. Hon byggde upp sitt självförtroende, umgicks med vänner och festade en hel del.

Men någon som också gick ut en hel del – det var Phillipe. Och eftersom att Stockholm är litet så sprang de ofta på varandra ute.

Bianca och Phillipe hittade tillbaka till varandra. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

– Han stod typ och raggade på nån tjej, eller så stod jag och raggade på nån kille, berättar Bianca.

Men ännu hade det inte helt sjunkit in för Phillipe har han förlorat Bianca, berättar hon nu.

– Men sen träffades vi ute igen när Chimi hade event på Spy bar. Jag kände mig fett snygg. Ni hade frågat mig vad jag skulle göra om jag fick syn på Phillipe, och jag kände ba, ja, inte hälsa i alla fall. Nu har han ju inte hälsat på mig på två månader så fuck him. Så dramatiskt. Sedan går vi från baren och ska ut i rökrutan. Då står Phillipe vid dörren och rycker tag i min arm när jag går förbi. Så säger han 'hallå? ska du inte hälsa eller?'. Och jag ba "nej?" så gick jag, Och nu i efterhand har han berättat att det var då som han förstod att det var över.

– Nej och så hade han aldrig set dig förut, lägger Alice till.

– Men det var där det släppte. Tre veckor efter det smsade han mig och sa att han ville att vi skulle vara vänner.

I en ny video gav Bianca även en syrlig passning till de tjejer som kommenterat Phillipes bilder under tiden de inte var tillsammans längre.

"Till alla er som sa att han var världens snyggaste under tiden vi hade gjort slut", säger Bianca i videon. Bildkälla: Youtube

– By the way, jag såg er alla som kommenterade Phillipes bilder när vi hade gjort slut. Ni som skrev "Shit han är lätt Sveriges snyggaste kille och nu är han singel. He is fucking mine", sa hon då.



