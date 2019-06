Örjan Ramberg: "Jag var inte orsaken till Josefin Nilssons död"

Den 22 mars i år skulle sångerskan Josefin Nilsson ha fyllt 50 år. Det uppmärksammades av SVT med filmen ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är”, som släpptes på SVT Play för ett par månader sedan.

I dokumentären skildras Nilssons karriär som artist men det framkommer också uppgifter om en mörkare del av hennes liv – nämligen att hon misshandlades svårt av en man som hon hade en relation med. Den mannen var Dramatenskådespelaren Örjan Ramberg.

Örjan Ramberg har skrivit en debattartikel i Aftonbladet. Bildkälla: Vilhelm Stokstad / TT

Reaktionerna på filmen lät sig inte vänta. Ämnet dominerade i sociala medier månaderna efter och hashtaggen #brinnförjosefin blev snabbt viral. Det hölls även en stor ljusmanifestation i Stockholm för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Överallt på sociala medier rasade människor och bland andra Camilla Läckberg valde öppet att skriva ut Örjans namn på sin Instagram.

"För min del är jag inte rädd för ev juridiska konsekvenser. Bring it on. Jag tar det i så fall. Come what may. Blir ett utmärkt tillfälle att få upp all skit till ytan. Vi kan tvätta byken ordentligt då tillsammans. Fullt beredd ta ev juridiska konsekvenser", skrev hon då.

Men nu har även Örjan själv valt att gå ut i medieljuset för att ge sin egen version. Detta via en debattartikel i Aftonbladet.

Efter filmen har han mötts av dagliga dödshot där människor skrivit att de ska skjuta honom om han lämnar sin bostad. Han erkänner att han ska ha misshandlat Josefin med en spark i magen men nekar till att han ska ha kastat in henne i en vägg, som det påståtts i filmen.

"Efter en konflikt i min bostad sparkar jag min dåvarande flickvän i magen en gång med smärta och ömhet som följd. Varken under rättsprocessen eller i läkarkontakt har det påståtts eller ens antytts att hon åsamkades permanenta fysiska skador", skriver Örjan.

Fortsatt menar han att han anser att han tog Josefins död med en stor sorg, men att han inte ska ha haft en del i orsaken till hur hon gick bort. Utan att det är någonting som folk blivit ilurade via dokumentären.

Örjan skriver vidare att sändningen av dokumentären drog igång ett drev av en uppretad lynchmobb som förts bakom ljuset. Att hatstormen hos allmänheten sedan växte till full styrka sociala medier.

Han berättar sedan att han efter dokumentären mottagit mängder av hatbrev, mejl, sms och röstmeddelanden med hot om hur han ska stympas, styckas, kastreras, slaktas. Att hans hals och huvud ska skäras av, och att människor ska prickskjuta eller misshandla honom om han lämnar sin bostad.

Med de orden avslutar Örjan med att fråga allmänheten hur länge han egentligen ska behöva sona för sitt brott.

"I dokumentären utmålas jag som någon som orsakat en folkkär sångerskas död. För det brottet finns ingen nåd eller förlåtelse hos allmänheten. Att det är en lögn bekommer varken medierna eller mobben".

Läs debattartikeln i sin helhet här.