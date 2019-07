Prinsessan Estelle gick på Metallica – trotsade åldersgränsen

Det råder Metallica-feber i Sverige! Igår intog det amerikanska heavy metal-bandet Ullevi i Göteborg, och medlemmarna James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett och Robert Trujillo lockade en publik på över 64 000 fans.

Men det var inte bara gamla rockargubbar och metal-tanter som var på plats för att höra hits som "Nothing else matters", "Master of puppets" och "Enter sandman".

Det blev nämligen riktigt celebert besök på Ullevi igår – från inga mindre av kronprinsessan Victoria, prins Daniel och lilla prinsessan Estelle.

– Ja, de är på konserten. Det har inte varit planerat länge, utan är ett relativt oplanerat konsertbesök, berättar hovets informationschef Margareta Thorgren för Expressen.

Prinsessan Estelle med pappa prins Daniel och mamma kronprinsessan Victoria utanför Ullevi i Göteborg där Metallica spelade under tisdagen. Bildkälla: Jonas Lindstedt/TT Bild

"Hon tycker att den här musikgruppen är bra"

Och vi gissar att det är prinsessan Estelle, 7, som kanske kommit med förslaget att se det legendariska bandet live.

– Hon tycker att den här musikgruppen är bra. Därför är de där. Hon har även tidigare visat intresse för just Metallica, säger Margareta Thorgren till Expressen.

Dessutom avslöjar Thogren att Estelle faktiskt har träffat grabbarna i Metallica innan!

Metallica spelade för en massiv publik på Ullevi. Bildkälla: Stella Pictures.

Trotsades åldersgränsen

Under onsdagen skrev Aftonbladet att Estelle fick något av en specialbehandling. Vilket kanske inte är så konstigt – hon är ju ändå prinsessa. Åldersgränsen för Metallicas spelning var nämligen 13 år, och Estelle är ju bara 7 år gammal.

Estelle är tokig i Metallica! Bildkälla: Stella Pictures

Men allt gick faktiskt korrekt till – det var inte så att kronprinsessan Victoria och prins Daniel försåg Estelle med ett falsk-leg direkt...



– I och med att kronprinsessparet och prinsessan Estelle var i en loge så var det enligt reglerna korrekt. Det var anledningen till att de satt i en loge, att de skulle följa säkerhetsreglerna i och med att hon har lägre ålder. Det var en viktig del i planeringen så att Estelle skulle kunna följa med, med tanke på restriktionerna och åldersgränsen, säger Margareta Thorngren till Aftonbladet.

Förutom att ha rivit av sina monsterhits i Sverige så har Metallica dessutom skänkt en stor summa pengar till hemlösa i Göteborg. Mer om det kan du läsa här.