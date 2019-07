"Take me to your heaven" sjöng schlagerdrottningen Charlotte Perrelli i Eurovision 1999.

Och nu – 20 år senare – så har Perrelli, 44, hittat sin himmel. Sångerskan har nämligen slagit till på ett enormt hus i El Madroñal, några mil norr om Marbella.

Tidningen Stoppa Pressarna avslöjar att Charlotte har köpt Villa Oak Valley – och för huset betalade hon galna 50 miljoner kronor. Då ingår skatter och andra avgifter, skriver tidningen vidare.

Poolen är hela 50 kvadratmeter stor. Bildkälla: villaoakvalley.es

Men Charlotte har fått riktigt mycket för pengarna – lyxkåken är 745 kvadratmeter stor och trädgården brer ut sig på 4 000 kvadratmeter. Poolen, från vilken det bjuds på en makalös utsikt, är hela 50 kvadratmeter stor.

Från badrummet har de en makalös utsikt. Bildkälla: villaoakvalley.es

Dessutom har de givetvis vinkällare, gym, spa och biosalong. Ja, i det här drömhuset kan Perrelli och maken Anders Jensen, 42, verkligen njuta av livets goda.



Charlotte Perrelli och maken Anders Jensen. Han är vd på Ryds bilglas och även han är stenrik. Bildkälla: Stella Pictures.

Pernilla Wahlgren imponerad av huset

När Perrelli gästade Lotta Bromés podcast ”Brevé Bromé” så berättade Perrelli om planerna att flytta utomlands.

– Det finns stunder då jag och Anders pratar om att flytta utomlands. Det är inget jag berättat om förut och kanske inget som jag säger händer i morgon. Men jag tror faktiskt det kommer ske. Frågan är bara exakt när, sa hon då.

Tänk att vakna upp här på morgonen! Bildkälla: villaoakvalley.es

Charlottes tidigare svägerska Pernilla Wahlgren, 51, är otroligt imponerad av Perrellis nya drömhus.

– Hennes garage är större än mitt hus, säger Pernilla i podcasten "Wahlgren & Wistam".

Enligt Stoppa Pressarna är huset sålt av mäklarfirman Celine Property Group.

