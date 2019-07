Ed Sheeran, 28, blev en världsstjärna nästan över en natt. Sedan sitt stora genombrott har han sålt över 150 miljoner album och tjänat ihop en sinnessjuk förmögenhet på 1,9 miljarder kronor. Men framgången har ett pris. Han lider av svår ångest.

– Det smyger upp på dig. Jag har jobbat med det i åtta år nu och jag stänger av mig från verkligheten. Oavsett om det är att göra dig av med din telefon eller att bara läsa mejl två gånger om dagen. Eller att skära ner på antalet vänner till minsta möjliga. Så att jag kan lita på alla, berättar Ed i en ny intervju, skriver The Sun.

I den öppenhjärtiga intervjun berättar Ed att han har social fobi och inte gillar stora folksamlingar. Något som han tycker ironiskt då han spelar live för tusentals människor.

Ed Sheeran berättar nu öppet om sin ångest. Bildkälla: Stella Pictures.

Känner sig som ett djur på zoo

Han förklarar att han känner sig klaustrofobisk när han är bland många människor, men att han inte har några problem med att prata med främlingar. Men när folk stirrar på honom eller filmar honom så känns det inte bra.

När Ed idag äter ute på restaurang så föredrar han därför ett eget rum. Annars känner han sig som ett djur på zoo.

– Jag vill inte klaga, jag har ett coolt jobb och liv. Men jag vill bara undvika det, säger han i intervjun.

Ed Sheeran känner sig som ett djur i en bur när folk fotograferar honom. Bildkälla: Stella Pictures.

Litar bara på fyra människor



Tidigare bodde Ed i New York, men nu bor han tillsammans med sin fru Cherry Seaborn i den lilla orten Suffolk, två timmar från London.

– Jag bodde i New York och gick ut varje kväll. Men när jag släppte "Shape of You" så blev jag känd på en annan nivå. Jag träffade människor varje dag från branschen. Jag sögs in i det. Jag blev uttömd. Om jag bodde i centrala London och hängde med människor så visste jag inte om de var mina vänner på grund av mig eller på grund av vem jag är. Det är därför jag flyttat hit till Suffolk, berättar han.

Cherry Seaborn är Ed Sheerans klippa. Bildkälla: Stella Pictures.

Men det är verkligen inte bara jämna plågor för stjärnan. Idag tycks han tillfreds med livet.

– Tidigare så spenderade jag 800 nätter på turné. Jag minns inte år 2014-2015. Det är en dimma. Cherry jobbar på kontor så hon kan inte komma iväg lika ofta som hon skulle vilja. Men nu tar jag med mina vänner på turné. Jag har fyra bästa vänner och det är ingen dimma längre. Vi äter god middag eller så tar vi en flaska vin i mitt rum, säger Ed.



Det tycker vi låter som ett steg i rätt riktning!