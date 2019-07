Allt du vill veta om Isabella Löwengrips pojkvän Erik Selin

Det har länge tisslats och tasslats om att entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip, 28, har en ny kärlek i sitt liv. Många har gissat att det har rört sig om fastighetsmiljardären Erik Selin – och så var det!

I fredags fångades nämligen turturduvorna Isabella och Erik på bild när de gick hand i hand i Saint Tropez. Paret njöt av en drink på en stor lyxyacht innan de åt en en härlig åtta rätters meny ombord.

"Jag träffar folk jag tycker om, äter en massa gott och njuter av lugn och ro", skrev Isabella om kvällen i sin blogg.

Vill du veta mer om Isabellas nya kärlek Erik? Här är allt du vill ha koll på!

Hur gammal är Erik Selin?

Kjell Erik Torne Selin föddes den 5 augusti 1967. Han är alltså idag 51 år gammal, men om 2 veckor fyller han 52 år. Lite rolig kuriosa är att Erik faktiskt är lika gammal som Isabellas mamma Camilla Annika Löwengrip!

Erik Selin är Isabella Löwengrips nya kärlek! Bildkälla: Balder.se

Vad jobbar Erik Selin med?

Erik är fastighetsägare och vd för Balder. De äger bland annat Radisson Blue i Göteborg och lyxhotellet Berns i Stockholm. Enligt Svenska Dagbladet äger Balder fastigheter till ett värde av över 100 miljarder kronor.

Aktier är även något som ligger Selin varmt om hjärtat – han började faktiskt handla med aktier redan som 14-åring! År 2017 räknades han som Sveriges största aktieägare. Detta då han hade en aktieportfölj till ett värde av över 15 miljarder kronor, något som Svenska Dagbladet då skrev om.

Balder äger bland annat Berns i Stockholm. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Hur mycket pengar har Erik Selin?

Enligt Expressen så är Erik god för minst 22 miljarder kronor. Det gör honom till en av Sveriges rikaste, och han är världens 1008:e rikaste!

Isabella Löwengrip berättade redan i april att hon var förälskad. Bildkälla: Stella Pictures.

Är Erik Selin gift?

År 2013 gifte sig Erik Selin med flickvännen Jennie Marsell, 46. Enligt Expressen hade de då varit ett par under lång tid. Men den 20 maj i år så skickade Erik in en ansökan om skilsmässa. Då paret har två barn under 16 år tillsammans så följer en betänketid på 6 månader.

Enligt Expressen så är Erik och Jennie överens om skilsmässan. Ett äktenskapsförord som paret skrev under två månader innan bröllopet skyddar alla Eriks pengar och andra tillgångar.

Hur träffades Erik och Isabella?

Exakt hur de träffades vet vi ännu inte, men i april skrev Isabella i sin blogg att hon är "förälskad".

Isabella och Erik syntes tillsammans i Almedalen i slutet av juni där de även ställde upp på en bild ihop, och han var även hennes bordskavaljer under en middag.

Isabella Löwengrip och Erik Selin (till höger) på middag i Almedalen. Bildkälla: Instagram/isabellalowengrip

En källa berättade i början av juli att denne sett Isabella och Erik tillsammans i New York.

– Såg Isabella Löwengrip när hon köpte glass på Van Leeuwen i New York under sin "hemliga helg" som hon inte ville dela med sig av i bloggen. Tillsammans med henne var miljardären Erik Selin och de pussades med varandra, berättade källan för Stoppa Pressarna.