För 20 år sedan vann Charlotte Perrelli, 44, Eurovision i Jerusalem, med bidraget "Take me to your heaven". Hon vann dessutom svenska folkets hjärtan och den folkkära artisten är nu aktuell med en dokumentärfilm om sitt liv.

I dokumentären får vi följa henne från debuten vid sex års ålder till vinsten i Eurovision och hon berättar dessutom öppenhjärtigt om skilsmässan, utbrändheten och om vägen tillbaka.

"Såklart tungt"

När Nyheter24 träffar Charlotte Perrelli på en pressträff berättar hon hur det kändes att se tillbaka på skilsmässan.

– Det var såklart tungt. Det fanns ju gånger då jag nästan satt och tårarna rann. Men samtidigt är det så längesen och det är en annan del av mitt liv, säger Charlotte Perrelli.

Charlotte var tidigare gift med Emilio Ingrossos bror Nicola Perrelli. De gifte sig år 2003 och skilde sig år 2009.

Charlotte Perrelli och Nicola Perrelli gick igenom en tuff skilsmässa för tio år sedan. Bildkälla: TT/Toni Sica

"Har gått vidare"

Bara tre dagar innan Charlotte skulle medverka i finalen av Eurovision Song Contest i Belgrad ska hon ha fått reda på att Nicola hade träffat en annan kvinna.

– Det har jag verkligen bearbetat. Jag har gått vidare. Jag tror man måste lära sig att ur en sorg kan det födas en lycka. Jag hade inte varit på den här plattformen idag om det inte vore för skilsmässan. Jag är ganska tacksam att jag har fått den erfarenheten, även om det låter konstigt, säger Charlotte.

Se Nyheter24:s intervju med Charlotte Perrelli i klippet ovan!

Dokumentärfilmen Charlotte Perrelli: Flickan från Småland sänds ikväll 21:00 på Kanal 5.