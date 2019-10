Nina Glimsell: "Skäms över denna säsong"

Från första sekunden årets säsong startade så har det hänt så otroligt oväntade, väntade, magstarka, roliga och chockerande saker. Deltagarna kastar ut varandra med huvudet före, vandaliserar rum, har sex i alla hörn och kanter på hotellet, paktar, blir kära, blir olyckligt kära, alla hånglar med alla och lever verkligen efter djungelns lag där inne.

Hela PH-steken vände även på sig när Nina Glimsell förra veckan stegade in och rörde om ytterligare i grytan. Ninas ex Marcelo Peña hade någon månad innan gjort slut med henne för att åka och spela in årets säsong. Nina fick förfrågan att åka iväg och delta hon också – och sagt och gjort så gjorde hon det.

Nina Glimsell. Bildkälla: Stella Pictures

Men det hela slutade inte som Nina hade tänkt sig. Väl där inne kom känslorna svallande igen och hjärtekrosset gjorde sig påmint igen. Detta berättar Nina vidare om i Expressens Q/A med Ellinor Svensson.

– Jag är väldigt rädd att folk inte kommer att uppskatta mig efter den här säsongen. Jag kom in och mådde inte bra. Jag skulle spela tuff och blev väldigt hård. Specifikt hård är jag mot Erica och Camilla. Jag kan knappt kolla på mig själv denna säsong då jag skäms, säger hon.

Nina kommer att ha det jobbigt i årets Paradise Hotel. Bildkälla: Viafree

"Jag var egentligen inte redo". Bildkälla: Youtube

– Jag förstår att mina handlingar var dåliga men det gör mig förhoppningsvis inte till en dålig person. Vi har rett ut allt men jag vet att många tittare inte kommer att förstå. Jag lärde mig otroligt mycket efter att ha varit med. Jag önskar att den jag var idag hade varit den som klev in, men det var det inte. Men jag är den jag är idag för det som hände där inne, berättar Nina.

