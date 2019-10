HBO släpper ny Game of Thrones-serie: "House of the dragon"

Det var under natten till onsdag som HBO gick ut med beskedet att de inte går vidare med planerna på den nya Game of thrones-serien med Naomi Watts i huvudrollen. Enligt Hollywood Reporter var HBO inte nöjda med pilotavsnittet som spelades in under sommaren och det första alternativet var att ändra serien, men de bestämde sig sedan för att helt skrota serien.

Men mitt i fansens sorg så kom ett glädjebesked – HBO släpper nämligen en annan Game of thrones-serie.

"House of the dragon" kommer att utspela sig omkring 300 år innan händelserna i succéserien Game of thrones Berättelsen är centrerad kring ätten Targaryen, och hur den tog makten över de sju kungarikena i Westeros, Serien kommer att släppas i tio avsnitt.

Game of thrones får en uppföljare. Bildkälla: Stella Pictures

Nyheten presenterades i samband med att Warner media presenterade ny information om den kommande strömningstjänsten HBO Max. Den nya serien bygger på boken "Eld & Blod: Historien om huset Targaryen" skriven av George RR Martin. Författaren är själv med och skapar serien, tillsammans med Ryan Condal.

Vi kan knappt vänta!