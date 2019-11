Därför har Nina Glimsell stängt av sitt kommentarsfält

Ja, det är få som undgått att årets säsong av Paradise Hotel blivit en riktig succésäsong.

En av delarna tittarna fått följa är relationen mellan Marcelo Peña och ex-flickvännen Nina Glimsell. Det före detta paret träffades under förrförra säsongen av PH. Efter det var de tillsammans i ett år tills Marcelo bestämde sig för att vara med i en ny säsong (denna). Vilket gjorde att det tog slut mellan profilerna.

Och de hade alltså inte träffat på varandra efter att han åkt för att spela in. Det blev därför en rejäl chock för Nina när hon fick reda på att Marcelo haft sex med alla tjejerna i huset samt fått upp ögonen för Camilla Skalleberg som under inspelningen var väldigt kär i Marcelo. Detta skapade i sin tur ordentliga konflikter mellan Nina och de andra tjejerna.

"Jag är ändå hans ex" säger Nina i programmet. Bildkälla: Viafree

– Han bryr sig inte om dig. Du är ingenting för honom, sa Nina till Camilla under veckans avsnitt.

– Jag hoppas inte att du går på det där om att ni ska gå på Gröna Lund. För han säger det till alla, sa hon till Erica Lindberg.

Bild från Paradise Hotel. Bildkälla: Viafree

Men Nina själv har insett att hon inte var sig själv under hjärtekrosset.

I en intervju med Expressen berättade Nina att hon var orolig för hur hon framställts i årets säsong av PH. Hon sa då att hon är rädd att folk inte längre ska tycka om henne.

– Jag är väldigt rädd att folk inte kommer att uppskatta mig efter den här säsongen. Jag kom in och mådde inte bra. Jag skulle spela tuff och blev väldigt hård. Specifikt hård är jag mot Erica och Camilla. Jag kan knappt kolla på mig själv denna säsong då jag skäms, säger hon.

Nina har tagit bort sina kommentarsfält på sin Instagram. Bildkälla: Stella Pictures

Hon har under de senaste veckorna varit och spelat in ett annat program och under tiden hon varit där – valde hon att stänga av sina kommentarsfält på Instagram. Detta är antagligen för att slippa negativa kommentarer från tittare.

Med tanke på det hårda och hatiska klimatet som råder på nätet så kanske det inte var en så dum idé.