Svensk klassiker säljs på världens mest exklusiva bilauktion

​I helgen får en av Sveriges mest älskade klassiker sin stund i rampljuset när en Volvo PV 544 Sport från 1965 går under klubban i Monterey i Kalifornien. Det rör sig om en av världens mest exklusiva bilauktioner och lockar samlare från hela världen.

Bilen i fråga, i modellens sista produktionsår, ska auktioneras ut under RM Sotheby's auktion i Monterey, Kalifornien.

PV 544 Sport är egentligen inte nämnvärt sportig. (Foto: RM Sotheby's)

Volvos första självbärande kaross

Historien börjar under andra världskriget då Volvo utvecklade PV 444. Bilen var mindre och mer bränsleeffektiv än tidigare modeller.

När den lanserades 1947 var den Volvos första med självbärande kaross vilket både förbättrade krocksäkerheten och förenklade produktionen långt innan det blev standard i branschen.

PV 444 var också först med laminerad vindruta och fyracylindrig motor i Volvos historia.

Interiören matchar exteriören. (Foto: RM Sotheby's)

Uppdaterad och förbättrad

År 1958 kom PV 544 som en uppdaterad version. Den fick en välvd vindruta i ett stycke, bredare baksäte och en ny fyrväxlad manuell låda.

Sportversionen som den aktuella bilen är utrustades med dubbla SU-förgasare och senare en större 1,8-litersmotor.

Kombinationen av robust konstruktion, hög driftsäkerhet och tidlös design gjorde modellen till en favorit både på hemmaplan och i exportländer som USA.

Det kan bli det dyraste exemplaret som gått under klubban.

Omsorgsfull restaurering

Exemplaret som säljs nu köptes 2011 av sin nuvarande ägare och fick året därpå en fullständig kosmetisk renovering.

Karossen togs ner till bar metall, rost och skador åtgärdades och bilen lackerades i en djup grön nyans. Invändigt återställdes interiören med matchande grönt tyg.

Även mer än tio år senare håller finishen hög klass.

En svensk klassiker

Bilen säljs utan reservationspris vid RM Sotheby’s auktion den 16 augusti och värderas till mellan 25 000 och 35 000 dollar. Rekordet för en Volvo PV är 42 000 dollar.