Den folkkära artisten Marie Fredriksson är död. Hon blev 61 år gammal.

”Det är med stor sorg vi måste meddela att en av våra största och mest älskade artister är borta. Marie Fredriksson avled på morgonen den 9 december i sviterna av sin tidigare sjukdom”, skriver Fredrikssons manager Marie Dimberg i ett pressmeddelande.

Marie Fredriksson drabbades av en hjärntumör år 2002. Hon fick genomgå flera tuffa strålbehandlingar. Trots att Marie friskförklarades så hade hon flera hälsoproblem till följd av strålskadorna, skriver Expressen.

Per Gessle och Marie Fredriksson utgjorde Roxette. Här ser vi duon i Finland 1991. Bildkälla: Lars Pehrson/SvD/TT Bild

Marie Fredrikssons vän och Roxette-kollega Per Gessle kommenterar Maries bortgång.



– Tiden går så fort så fort. Det känns som alldeles nyss när Marie och jag satt i min lilla lägenhet i Halmstad och delade drömmar. Och vilken fantastisk dröm vi fick dela, säger Per Gessle om Marie Fredriksson, skriver Aftonbladet.

Marie Fredriksson uppträder med Roxette på Wembley Arena i London år 2011. Bildkälla: Stella Pictures

Som sångare i Roxette så lämnade Marie ingen oberörd. Bandet är kända för superhits som "The look", "Dressed for success", "It must have been love" och "Listen to your heart". Marie hade även en blomstrande solokarriär och släppte flera studioalbum. Maries senaste, med titeln "Nu!", gav hon ut år 2013.

Marie lämnar maken Mikael Bolyos och barnen Josefin och Oscar efter sig.