Kim Kardashian, 39, har en hel del att stå i. Förutom att synas i "Keeping up with the Kardashians" och vara entreprenör så har Kim dessutom fyra små barn. Kims plan var att hon, maken Kanye West, 42, och alla barnen skulle posera tillsammans för årets julkort.

På Instagram delade Kim nyligen med sig av resultatet – hela familjen är klädda i gråmelerade myskläder och poserar i en trappa. Bilden har över 8,4 miljoner likes och nästan 70 000 kommentarer. Något som Kims fans har reagerat på är att Kims dotter North, 6, ser inretuscherad ut.

Kim Kardashian och maken Kanye West poserar med barnen Chicago, North, Saint och Psalm West på årets julkort. Bildkälla: Instagram/kimkardashian

Det skulle inte vara första gången Kim mixtrar med bilder på sina barn. Tidigare har Nyheter24 skrivit om hur Kim har retuscherat just North smalare och ljusare.



Nu erkänner Kim att hon faktiskt har retuscherat North på årets julkort – men inte på det ni sätt ni kanske för tänker.

North West hade en tuff dag. Bildkälla: Stella Pictures.

När Kim i tisdags gästade The Ellen DeGeneres Show så berättade Kim mer om hur det gick till.



– Det var så mycket ångest med alla fyra barnen. North hade en jobbig dag och jag sa "okej, fint – vi kör utan dig" men då sa hon att hon ville ta bilden med bara mig. Då sa jag "perfekt, vi Photoshoppar in henne sen". Så det är egentligen hon på bilden. Ångesten jag gick igenom för att få till den där bilden. Det är alltid något, berättade Kim, skriver Daily Mail.