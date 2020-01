Rapparen Offset gripen av polis i galleria – flera vapen hittade

Den amerikanska rapstjärnan Offset, vars riktiga namn är Kiari Kendrell Cephus, greps under onsdagen i shoppingcentret The Grove i Los Angeles.

Detta då någon larmat polisen om att de sett en beväpnad person inne i gallerians garage. Enligt källor till Tmz så flydde den beväpnade personen från platsen.

Polisen hittade senare två vapen som hörde till rapstjärnans Offset sällskap. Offset och tre andra bojades och fördes till polisstationen för ytterligare förhör.

Det är ännu inte fastslaget om något av de vapnen som hittades tillhörde Offset.

Offset, i gul hoodie, grips av polis i Los Angeles. Bildkälla: TMZ

Ett videoklipp från gripandet visar hur Offset, klädd i en gul luvtröja, trycks upp mot en vägg och ifrågasätter gripandet.



Offset, 28, är en av medlemmarna i Migos som har nått enorma framgångar med låtar som "Bad and boujee" och "Walk it talk it". Offset är gift med Cardi B, 27, och tillsammans har de sonen Kulture Kiari Cephus.