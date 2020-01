Allt du vill veta om Felix Sandmans flickvän Andrea Kallström

Hösten 2018 stod det klart att Felix Sandman, 21, hade gått vidare efter uppbrottet från Lovisa Bengtsson, 20. I Nyhetsmorgon avslöjade Felix då att det fanns en ny kärlek i hans liv. Felix fick då frågan om han var kär – och svaret lät inte vänta på sig...



– Ja, det är jag. Det är jag absolut. Jag trodde verkligen inte jag skulle kunna bli det, berättade Felix då.

Ganska snart stod det klart att Felix nya flickvän var artisten Andrea Kallström, 21. När Felix fyllde 21 år i höstas så hyllades han rejält av flickvännen.

Felix Sandman och Andrea Kallström. Bildkälla: Instagram/andreakallstrom

På Instagram skrev hon "Min älsklings 21-års dag. Du är allt och mer än vad jag någonsin hade kunnat drömma om. Grattis på födelsedagen min söta Felix Sandman. Jag är så tacksam för dig varje dag. Jag älskar dig", skrev Andrea till en bild på paret.



Här är sex saker du vill veta om Andrea:

Hur gammal är Andrea?

Andrea Maria Kallström föddes den 3 februari 1998. Det betyder att hon fyller 22 år nu på måndag!

Vad jobbar hon med?

När Andrea var 10 år gammal så träffade hon Hanna Larsson – japp, det är Zara Larssons lillasyster. Tjejerna träffades på en dansskola i Stockholm och blev genast vänner. Idag utgör de duon Lennixx och de har kontrakt med bolaget TEN.

Hanna Larsson och Andrea Kallström utgör duon Lennixx. Bildkälla: Instagram/lennixxduo

Lennixx har bland annat släppt låten "Always on my mind" och mixtapet "hapap". År 2019 släppte de flera singlar och EP:n "Split by". Duons mest streamde låt på Spotify är "Selfless" tätt följd av "Bad bird".

Vad heter Andrea på Instagram?

På Instagram har Andrea en stadigt växande skara fans – i skrivande stund har hon nästan 26 000 följare. Du hittar henne på Instagram här.

Felix Sandman och Andrea Kallström. Bildkälla: Instagram/andreakallstrom

Har Andrea verkligen träffat Justin Bieber?

Ja! Det verkar som att Andrea har varit en riktig Beliber – när Justin besökte Sverige våren 2013 var en långhårig Andrea på plats och mötte stjärnan. På sin Facebook delade Andrea en bild på sig själv och Bieber som pussade på hennes kind.

Det här var inte illa! Bildkälla: Facebook

Var bor Andrea?

Hon är skriven på en adress i Stockholmsförorten Stocksund.

Hur länge har Andrea och Felix varit ett par?

Sedan september 2018 har Andrea och Felix officiellt varit ett par. I en intervju i "Hellenius hörna" i vintras så berättade Felix att låten "Mood for you" handlar om Andrea och deras otroliga kemi.

– Den här lusten och jag vet inte. Att tid och rum inte spelar någon roll. Man är så jävla sugen på varandra hela tiden. Det enda man vill är att dra hem och... mysa, berättade Felix i intervjun.