Paradise Hotels corona-ursäkt: "Vi visste inte"

Coronavirusets framfart har de senaste veckorna satt skräck i en hel värld. Det har nu fått NENT att göra en ändring i årets upplaga av Paradise Hotel.

Nästa vecka är det nämligen sjukhustema i Paradise Hotel. I risk för att tittare ska bli upprörda över att avsnitten sänds under rådande omständigheter har nu produktionen valt att lägga in ett meddelande som lyder: ”Vi vill förtydliga att temaveckan i Paradise Hotel spelades in långt innan coronavirusets utbrott. Alla eventuella kopplingar till dagens situation är oavsiktliga.”

Produktionen berättar nu att de kommer att använda en skylt i programmet för att inte tittarna ska bli upprörda. Bildkälla: Viafree

– Syftet är att vi vill förekomma, förtydliga och informera att PH är ett underhållningsprogram som spelades in redan i höstas. I dagens läge när vi får ständiga rapporter från sjukvården vill vi uppmärksamma tittarna på att alla eventuella kopplingar som kan dras till världssituationen idag är oavsiktliga och olyckliga, säger Susanne Nylén, presschef på Nordic Entertainment Group i Sverige.

Skylten som kommer att visas. Bildkälla: TV3

Att avstå från att visa avsnitten hade påverkat tittarna som då inte fått veta vad som hände i tävlingsmomenten den veckan eller vem som åkte ut i parceremonin.

– Det är svårt att förutse olika situationer och detta spelades som sagt in i höstas. Vi hoppas att tittarna har överseende med detta tema. Med tanke på PH:s tävlingsupplägg går det inte att låta bli att sända vissa avsnitt, avslutar hon.