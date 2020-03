Zara Larsson avslöjar – det här hatar hon när killar gör

Zara Larsson har mer än en gång skapat rubriker med sina frispråkiga uttalanden.

Nu verkar Larsson dock ha något annat på huvudet – jobbiga killar.

I en intervju med brittiska Metro berättar artisten om hur hon stör sig på killar som inte fattar vinken när de kommer fram och raggar.

"Hur kan ni inte förstå?"

I fredags släppte Larsson singeln "Like it is" tillsammans med den norska musikproducenten Kygo och den amerikanska rapparen Tyga.

Låten handlar just om hur irriterande det är när killar kommer fram och raggar utan att kunna läsa av ens signaler.

– Men många killar, hur kan ni inte förstå? Jag har varit så tydlig med att jag inte är intresserad men så många killar förstår det fortfarande inte, säger Larsson till brittiska Metro.

Hon fortsätter:

– Det är irriterande när du är ute och har irriterande killar runt dig och du vill säga: "Gå bort! Hejdå!".

Tjejer bättre på att ta upp signaler

Larsson menar även att tjejer är mycket bättre på att fatta vinken.

– Vi behöver inte säga så mycket. Vi tar bara upp en vibe, säger hon till brittiska Metro.

