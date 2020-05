Alice Stenlöf och Philip Wong har gjort slut: "Mår jättedåligt"

Alice Stenlöf och Philip Wong har gjort slut efter sex år tillsammans. Paret köpte nyligen en lägenhet tillsammans som nu Alice kommer att ta över.

Hon berättar i sin senaste Youtubevideo att hon under den senaste månaden mått väldigt dåligt men att det inte är någon som har sårat den andre utan att detta är ett beslut som tagits som vänner.

– Jag och Philip har tagit beslutet att flytta isär – och vi gör därmed slut. Så för er som undrar är det jag som kommer att ta över lägenheten som vi köpt. Det här är bland det mest jobbiga jag gått igenom. Vi har varit tillsammans i över sex år vilket betyder att jag varit hans flickvän i hela mitt vuxna liv, berättar Alice.

"Det är främst jag som ligger bakom det här beslutet", berättar Alice i sin video.

– Känner mig jättevilsen i vem jag är. Under åren som man är tillsammans formar man varandra. Vi är bästa vänner och har en superfin relation, så det handlar inte om det. Men båda måste testa sina egna vingar, säger hon. Det låter som en klyscha men det är verkligen så, säger hon.

– Det är framförallt jag som känner att det måste bli så här, tillägger hon.

Stöttas av fansen

I kommentarsfältet under videon blir Alice ni överöst av kärlek från sina följare.

Några av kommentarerna lyder:

"Vi finns här för dig"

"Sänder massor av kärlek"

"Började gråta av detta. Hoppas du mår bättre snart"

"Sänder all all all styrka och kärlek jag har till dig världens finaste du"

Alice kommer att avvakta med att svara på kommentarerna då hon valde att stänga av sin mobil strax efter att videon laddats upp.