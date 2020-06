Därför är Julia Markham och Marc Stenbäck inte med i "Exen berättar allt"

Dokusåpadrottningen Julia Markham stegade för första gången in i Ex On The Beach 2017 där hon gjorde fullkomlig succé.

Julia är en riktig dokusåpadrottning. Bildkälla: Dplay

Utöver att skapa kaos och leva ut sin passion till fullo så blev hon även kär i deltagaren Robin Johansson.

Relationen höll i cirka ett år då profilerna valde att gå isär.

Julia åkte då iväg på sin andra inspelning för Ex On The Beach 2019 där hon på nytt gjorde super-tv. Och även denna gång hittade hon kärleken i Niklas Åkerlund.

Efter sin medverkan växte kärleken mellan paret som bestämde sig för att flytta ihop och bodde tillsammans i närmare ett års tid. Men saker och ting fick ett abrupt slut.

Niklas och Julia gjorde slut efter att det kommit fram att Niklas varit otrogen. Bildkälla: Dplay/Instagram

Det kom nämligen fram att Niklas hade varit otrogen mot Julia – vilket han själv erkänt och pratat om i sina sociala medier. Detta gjorde att profilerna gjorde slut och flyttade isär.

Tre dagar senare satt Julia på ett plan till Brasilien för att medverka i årets upplaga av Celebrity Ex On The Beach.

Personligen anser Julia att det blev hennes sämsta säsong – men någonting fick hon ändå med sig från säsongen. Hon träffade nämligen en ny kärlek på pressfotograferingen. Nämligen Marc Stenbäck som varit deltagare i Paradise Hotel.

Marc Stenbäck var deltagare i Paradise Hotel 2019. Bildkälla: Viafree

Paret ses nu umgås flitigt på Instagram och tycks vara kärare än någonsin.

"Därför är vi inte med"

Någonting som Ex-fansen längtat efter har varit eftersnacket "Exen berättar allt" med Carolina Gynning. I programmet stöter och blöter deltagarna gammalt groll.

Men varken Marc eller Julia har synts till i eftersnacket och nu undrar många varför.

Julia svarar följarna på Instagram. Bildkälla: Julia Markham

Men – svaret var så pass odramatiskt som att Julia hade sin 25-årsfest samma dag.