I hela sex års tid var Linnea Widmark och Benjamin Ingrosso tillsammans, men 2019 tog kärlekssagan slut och paret gick skilda vägar. Linnea var tidigare även en väldigt nära vän med Bianca Ingrosso men efter uppbrottet har inte heller Bianca och Linnea synts umgås.

Linnea Widmark och Benjamin Ingrosso hittade tillbaka till varandra. Bildkälla: Stella Pictures

Benjamin har i intervjuer berättat att hans vinnarlåt "Dance you off" handlade om hans första break up från Linnea och att han gick igenom en väldigt jobbig tid efteråt. Paret hittade dock tillbaka till varandra – men beslöt sig sedan för att gå isär på nytt ett år senare.

Då valde han att gå i terapi efteråt, vilket han berättade om i ”Lyssnarhjälpen: Music Sessions”.

– Jag mådde väldigt dåligt över mitt ex. Jag har varit hjärtekrossad jättelänge, och pratat mycket med min psykolog om det, sa han i intervjun.

När det kommer till Linnea – så har hon faktiskt hittat kärleken på nytt. Detta avslöjar hon på Instagram i en av sina senaste inlägg.

”För mig är det här solsken på en tallrik. Jag och min pojkvän äter det nästa varje dag och det har vi gjort den senaste månaden", skrev hon ut på Instagram. Bildkälla: Instagram

Men varför tog det då slut?



Jo det är någonting som profilerna valt att vara väldigt hemlighetsfulla med. Tills nu.

Det är i en intervju på Youtube med Jaime Sanchez Barcelo, som hon nu väljer att berätta vad det var som hände, någonting som Hänt var först med att uppmärksamma.

"Jag kände mig asexuell", berättar Linnea. Bildkälla: Youtube

– Jag mådde bra direkt efter uppbrottet då jag hade velat göra slut i ungefär ett års tid, berättar hon.

Hon avslöjar även vilken fras som gjorde att hon tillslut tog steget till att göra slut.

– Jag var bara 15 år när jag träffade honom. Så det var tryggheten om att veta vad man får. Jag har alltid varit väldigt öppen med att det kanske blir vi i framtiden, även om vi inte är menade för varandra nu. Men han menade att det var nu eller aldrig. Det fick mig att dra mig tillbaka och välja tryggheten. Så jag väntade och väntade och sen gjorde jag inte det längre.

– I slutet kände jag inte för att jag ville ha sex alls. Från att ha sex hela tiden till att ha sex kanske tre gånger per år. Det fick ju honom att känna sig osäker och fick då mig att må dåligt över att jag kände som jag kände, berättar hon.