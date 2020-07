Så träffades Diana Baban och Ben Mitkus: "Gjorde ingenting"

Diana Baban, 27, klev in i Ex on the beach med dunder och brak 2018 och har idag två dramatiska säsonger i ryggsäcken.

Diana Baban skapade minst sagt kaos i Ex on the beach. Bildkälla: Stella Pictures

Idag arbetar hon till störst del med sociala medier och Youtube tillsammans med sin pojkvän Ben Mitkus. Hon har även gästat en rad andra kanaler och poddar där hon delar med sig av sitt liv och tiden både under och efter Ex on the beach.

Nyligen gästade hon podden Sweet but psycho med Elin Skog (och Josephine Qvist som låg hemma i halsfluss) och där bjöd Diana till mer än hon någonsin hade anat att hon skulle göra.

Diana valde nämligen att ge en detaljerad beskrivning av hur hon och Ben träffades – och det var av en riktig slump.

Diana och Ben är idag tillsammans. Bildkälla: Instagram

– Jag bodde ju hemma hos Jasse då. Och en kväll sa hon 'ikväll kommer Ben och hans kompis hit på en drink' men jag måste jobba så... underhåll dem, skrattar Diana.

– Det blev att vi tog ett glas och jag och Ben började prata och allt bara flöt på. Vi klickade direkt. Han sov kvar men vi gjorde ingenting. Sen ville jag äta julbord och åka skridskor, och han ba 'men vi gör det', så han bjöd ut mig på det. På sin kanal sa han då att han skulle på dejt, säger hon.

Diana berättar att hon och Ben blev bästa kompisar och att de avvaktade med "the hanky panky".

– Vi gjorde ingenting på tre veckor. Sen...hände det. Det blev sedan så att jag firade jul med honom och det var så himla mysigt, berättar hon.