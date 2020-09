OBS! OM DU INTE REDAN RÄKNAT UT DET INNEHÅLLER DENNA TEXT SPOILERS FÖR HOW I MET YOU MOTHER

Du har sett några avsnitt – om inte annat går det ju på tv varje kväll.

Du känner typ till karaktärerna och storyn.

Men självklart orkar du inte hänga med i How I met your mother, sitcomen från 00- och 10-talet som slagit något slags världsrekord i att åldras dåligt, med huvudpersonen Ted Mosby som är en Vänner-Ross på speed och den djupt obehaglige Barney Stinson som förmodligen skulle blivit inlåst på livstid under #metoo.

Vem är mamman i How I met your mother?

Efter att ha skapat en del uppmärksamhet i mitten av 00-talet – serien fick faktiskt sex Emmys 2007-2011 – blev de avslutande säsongerna en seg sörja, med sjunkande tittarsiffror som följd, på väg mot svaret på frågan: "vem är mamma till de här stackars barnen som tvingas lyssna på sin prettopappas fyllehistorier från när han var 30?".

Svaret får vi i säsong nio, när karaktären Tracy dyker upp från ingenstans. Ted, som gått runt och varit low key kär i Robin i 200 avsnitt släpper sin ungdomskärlek direkt och blir blixtförälskad i nya tjejen i stället.

Som tittare förväntas man att köpa detta rakt av i sann Hollywood-anda (förmodligen var manusförfattarna vid det här laget var minst lika trötta på serien som alla andra).

Så gick det för Ted och Tracy

Och sen levde Ted och mamman lyckliga i alla sina dar?

Nej.

I det sista avsnittets sista minuter får vi reda på att Tracy minsann dog bara några år efter att hon och Ted hittat varandra (vi får anta att manusförfattandet här tagits över av ett gäng kreativa nioåringar) och lämnar efter sig Ted och två barn, Luke och Penny.

Luke och Penny, som snällt suttit och lyssnat på pappans historier, menar sen att det är uppenbart att pappa Ted berättat historien för att få deras tillåtelse att dejta Robin – och att det är uppenbart att Ted är kär i henne. Normalt!

Ted springer hem till Robin med det blåa valthornet från säsong ett och de ler mot varandra – slut.

I DVD-versionen dör inte Tracy, utan berättelsen avslutas bara med orden "And that kids, is how I met your mother".

Hur gick det för de andra?

I sista avsnittet får vi också ett par inblickar in i framtiden. Det visar sig att Barney gör en kvinna gravid 2019, och får en dotter som heter Ellie. Robin blir berömd nyhetsreporter på tv.

Sista avsnittet delade fansen – många kritiserade det ihopslängda slutet hårt, och vissa trodde till och med att det var ett aprilskämt (sista avsnittet visades 31 mars 2014). Hängivna fans startade till och med en namninsamling för att få sista avsnittet omskrivet och nyinspelat.

And that, kids, is How I met your mother slutade.