Innan Katy Perry haffade Orlando Bloom så var hon beroende av Tinder, Drew Barrymore nobbades av sin nätdejt och Ben Affleck använde sig av appen Raya – som är något av ett Tinder för kändisar.

Här är kändisarna som försökt hitta kärleken online.

Khloé Kardashian testade sajten OK Cupid tillsammans med bästisen Malika.

– Jag har inte dejtat online tidigare, men vi gjorde det mest på skämt. Det var väldigt kul!, har Khloé berättat.

– Åh, se där är min pojkvän Tristan Thompson. Det blir en högerswipe, kanske Khloé Kardashian tänkte. Bildkälla: Stella Pictures.

Hilary Duffs Tinder-profil syntes i musikvideon till hennes låt "Sparks". Fansen undrade om det var hennes riktiga profil – och det var det.



– Det började som ett skämt med mina tjejkompisar. Jag bad dom förklara för mig. I mitt liv så har jag alltid haft väldigt seriösa förhållanden, jag har träffat folk genom jobbet, och jag har aldrig varit på en blind-date.

Hilary Duff testade lyckan med onlinedejting. Bildkälla: Stella Pictures.

Innan Katy Perry träffade Orlando Bloom, förlovade sig och blev mamma till parets dotter så fanns Katy på Tinder.



– Jag är helt inne på Tinder, så jag har inte så mycket tid, sa hon år 2015.

Katy Perry var riktigt torsk på Tinder innan hon träffade sin Orlando Bloom. Bildkälla: Stella Pictures

Ben Affleck har tidigare använt sig av dejtingappen Raya – det är som Tinder för de rika och berömda. Nu är han tillsammans med Ana de Armas.

Eftersom Ben Affleck är väldigt känd så nöjde han sig inte med Tinder – utan han körde appen Raya som är lite flottare. Bildkälla: Stella Pictures.

Demi Lovato använde sig tidigare av en dejtingapp där hon markerat intresse för både män och kvinnor.

– Jag är öppen för mänsklig kontakt, så det spelar ingen roll om det är en kille eller tjej, sa hon i sin dokumentär för flera år sedan. I veckan bröt hon sin förlovning med pojkvännen Max Ehrich, så kanske gör hon comeback på kärleksapparna?

Demi Lovato är nybliven singel. Bildkälla: Stella Pictures.

Chace Crawford har flera olika konton på sajten JDate.com som är en judisk dejtingsida.



– Jag har flera konton som ingen vet om. Och jag är inte ens judisk, har Chace berättat.

Chace Crawford har flera konton på en kärlekssajt. Bildkälla: Stella Pictures.

Drew Barrymore skaffade dejtingappen Raya – men det gick inte så bra.



– Jag matchade inte med någon och mina vänner pumpade upp mitt självförtroende. Dom sa att det skulle gå jättebra. Det var kul på appen och jag har alltid drömt om att gå på en blind-date. Men det blev ett wakeup-call när han jag skulle gå på dejt med inte dök upp, har Drew berättat i "Watch What Happens Live With Andy Cohen", skriver Just Jared.

Drew Barrymores dejt dök aldrig upp?! Så hemskt. Bildkälla: Stella Pictures.

För Zac Efron så gick det inte så bra på Tinder.



– Otroligt nog så var det ingen som högerswipade på mig. Dom trodde att min profil var fejk, har Zac berättat för Us Weekly.

Ingen ville ha Zac Efron. Bildkälla: Stella Pictures.

Efter att Channing Tatum och Jessie J gjorde slut så skaffade Channing appen Raya. "Ja, jag brukade vara en strippa" stod det som en del av hans presentation då.



Channing Tatum testade även han lyckan på Raya. Bildkälla: Stella Pictures