Chockerande summan – det är det mesta Ida Warg fått för ett samarbete

Livet rullar minst sagt på för Ida Warg och maken Alexander Pärleros. Båda två har framgångsrika jobb och de är just nu i full färd med att bygga sitt drömhus ute i Nacka-området dit de flyttar med sin lille son Elvis.

Alexander Pärleros och Ida Warg. Bildkälla: Ida Warg Instagram

Men utöver husbyggande och familjeliv så går entreprenörslivet som på räls för Ida. Hennes skönhetsmärke Ida Warg beauty blomstrar och säljer som smör ute på hyllorna i Sverige.

Hon har bland annat en brun utan sol-serie, silverschampo- serie samt mycket annat.

Ida Wargs karriär blomstrar. Bildkälla: ida Warg Instagram

Ida har podden "Sånt är livet" tillsammans med maken Alexander. Men utöver det så gästar hon även andra poddar. I veckan dök hon upp hos Josephine Qvist och Elin Skog i den populära podden "Sweet but psycho" där tjejerna bland annat pratade om Idas stora dokusåpaintresse.



– Jag älskar Ex on the beach och Paradise Hotel och har sett nästan alla säsonger. berättar hon.

På det omtyckta segmentet "Svara eller svälj" så tvingas Ida att svara ärligt på några frågor – eller att dricka en shot med äcklig dryck. Men till tjejernas förvåning så sätter hon alla frågor.

Då kommer det bland annat fram vilken känd Idol-jurymedlen Ida kuckilurat med.

– Innan jag blev tillsammans med Alexander så hade jag sex med Andreas Carlsson som satt i Idoljuryn, berättar hon.

Men smaskighterna stannar inte där. Ida får nämligen frågan vad det mesta hon tagit i pengaväg är, när det kommer till samarbeten. Och det var en saftig hacka.

– Det var nog 800 000, eller kanske mer till och med. Och då var det liksom som ett litet kontrakt, berättase hon.

– Gud, har du kvar numret till det företaget så man kan ringa upp?, skrattar Elin.