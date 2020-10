Under tisdagen deltog hertiginnan Meghan Markle i den virtuella konferensen "Fortunes Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit".

Evenemanget bjöd in makthavande kvinnor som fick möjlighet att lyfta viktiga frågor, förutsatt att de betalade en avgift på drygt 15 500 kronor.

Markle valde att prata om sociala medier i sitt tal. Där framkom det att 39-åringen är kritisk till fenomenet.

Ja, hon jämförde till och med användning av sociala medier med drogmissbruk.

Meghan Markle under sitt tal. Bildkälla: AP

Har själv raderat sin Instagram

– Personer som är beroende av droger kallas användare och personer som finns på sociala medier kallas användare, ska Markle sagt enligt Daily Mail.

Hon fortsatte:

– Jag oroar mig mycket för personer som har blivit beroende av det och det är en så stor del av vår dagliga kultur för så många människor att det blivit ett beroende.

Hertiginnan behövde själv radera sin Instagram med 1,9 miljoner följare när hon förlovade sig med Prins Harry 2018, enligt Daily Mail.

