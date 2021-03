Tusse vinner Melodifestivalen 2021

På lördagen var det många som bänkade sig framför tv-rutorna inför den stora finalen. Efter en rafflande kväll blev det Tusse som tillslut tog hem den efterlängtade segern. Det var en jämn kamp och Eric Saade kammade hem andra platsen och The Mamas kom på tredjeplats.

Det var även Tusse som var tippad att ta hem vinsten.

Tusse tar emot priset av The Mamas efter att ha vunnit lördagens final i Melodifestivalen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Tävlar med låten "Voices"

Vinnarbidraget kommer att representera Sverige i Rotterdam, i Nederländerna, i vår mellan datumen 18 och 22 maj. Det är den 65:e upplagan av musiktävlingen.

Finalens programledare var Måns Zelmerlöw och Shima Niavarani. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Här är alla finalens bidrag:

1. Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

2. Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

3. Anton Ewald - ”New religion”

4. The Mamas - ”In the middle”

5. Paul Rey - ”The missing piece”

6. Charlotte Perrelli - ”Still young”

7. Tusse - ”Voices”

8. Alvaro Estrella - ”Baila baila”

9. Clara Klingenström - ”Behöver inte dig idag”

10. Eric Saade - ”Every Minute”

11. Dotter - ”Little tot”

12. Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

