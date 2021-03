Det här gör Melodifestivalen-vinnarna idag

2010 Anna Bergendahl

Anna Bergendahl vann Melodifestivalen 2010. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

Anna Bergendahl, 29, kammade hem segern i Melodifestivalen 2010. Hon var då 18 år, och framförde låten “This Is My Life”. Sedan dess har hon uppträtt i Melodifestivalen igen och släppt ny skiva. Inte nog med det! Anna har nämligen lyckats ta en läkarexamen och är sedan många år tillbaka FN ambassadör för projektet “Flicka”

2011 Eric Saade

Eric Saade vann Melodifestivalen 2011. Foto: STELLA Pictures/Magnus Liljegren

Eric Saade, 30, vann tävlingen 2011 med låten “Popular” och kom trea i Eurovision Song Contest. Han är även aktuell i årets final av Melodifestivalen. Visste du att Eric idag även är aktiv i andra branscher? Han är bland annat medgrundare i företaget Flyttsmart som ska hjälpa till med viktiga delar i en flyttprocess.

2012 Loreen

Loreen vann Melodifestivalen 2012. Foto: Claudio Bresciani/TT

2021 tog Loreen, 37, hem vinsten i Melodifestivalen med hit-låten “Euphoria”. Inte nog med det! Loreen vann även Eurovision Song Contest med låten som sedan trollband hela Europa. Hon sysslar fortfarande med musiken och var en av deltagarna i den senaste säsongen av det populära programmet Så Mycket Bättre.

2013 Robin Stjernberg

Robin Stjernberg vann Melodifestivalen 2013. Foto: Stella Pictures

Det var med låten “You” som Robin Stjernberg, 30, fick representera Sverige i Eurovision Song Contest 2013. Robin glänste på scenen och blev hyllad för den grymma rösten. Idag har han dock valt att jobba med musik i bakgrunden och står inte ofta själv på scen. Han är nämligen en mycket framgångsrik låtskrivare och har producerat musik till världsartister!

2014 Sanna Nielsen

Sanna Nielsen vann Melodifestivalen 2014. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

Sanna Nielsen, 36, uppträdde med låten “Undo” 2014 när hon tog sig vidare till Eurovision song Contest och kom trea i tävlingen. Idag är hon bland annat programledare för det populära programmet Allsång på Skansen. Karriären som programledare har gått lysande för Sanna som 2019 vann priset “årets kvinnliga programledare” på Kristallengalan.

2015 Måns Zelmerlöw

Måns Zelmerlöw vann Melodifestivalen 2015. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

2015 gjorde Måns Zelmerlöw, 34, super-succe med låten “Heroes” när han vann Melodifestivalen samt Eurovision Song Contest. Idag är artisten bosatt i England och har skaffat familj. Han arbetar främst som programledare men släpper fortfarande musik.

2016 Frans

Frans vann Melodifestivalen 2016. Foto: Stella Pictures

Frans, 22, fick 2016 representera Sverige i Eurovision Song Contest med låten “If I Were Sorry”. Efter Mello-äventyret gick han klart gymnasiet och har sedan dess satsat på att göra en comeback. Idag fokuserar han helt och hållet på musikkarriären som sångare och låtskrivare.

2017 Robin Bengtsson

Robin Bengtsson vann Melodifestivalen 2017. Foto: STELLA Pictures/Robert Eklund

Robin Bengtsson, 30, segrade med låten “I Can’t Go On” 2017. Han har sedan dess varit aktiv i musikbranschen och släppte senast musik 2020. Förutom det öppnade han för några år sedan en barbershop!

2018 Benjamin Ingrosso

Benjamin Ingrosso vann Melodifestivalen 2018. Foto: STELLA Pictures/Sigge Klemetz

Benjamin Ingrosso, 23, tog Sverige med storm 2018 när han tävlade med låten “Dance You Off”. Benjamin är en riktig mångsysslare som har varit i rampljuset hela livet. Idag är han en framgångsrik musiker och har även ett eget program där han bjuder in kända gäster och lagar mat.

2019 John Lundvik

John Lundgren vann Melodifestivalen 2019. Foto: Stella Pictures

Det var 2019 som John Lundvik, 38, kom först i tävlingen med bidraget “Too Late For Love”. Även han har många strängar på sin lyra. Idag rullar karriären på och han medverkar i tv-program samt producerar musik. Visste du att han bland annat var den svenska rösten för Simba i den senaste versionen av Lejonkungen-filmen?

2020 The Mamas

Den svensk-amerikanska musikgruppen The Mamas rodde hem vinsten 2020 när de tävlade med låten “Move”. Tyvärr fick de inte ställa upp i Eurovision Song Contest med vinnarlåten då evenemanget ställdes in. Nu är de aktuella i Melodifestivalen igen och kommer tävla i finalen 2021 med låten “In The Middle”.

