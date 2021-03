Margaux Dietz, 30, har haft en riktig raketkarriär och kommer snart att synas som programledare för tv-programmet "Duellen" tillsammans med Pontus Gårdinger.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur influencern, så sent som i slutet av januari, köpte en lägenhet för hela 16 miljoner kronor. Pengarna rullar, med andra ord, in – för att uttrycka det milt.

Årslön på över en halv miljon kronor

Margaux Dietz. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Så exakt hur mycket pengar drar egentligen Margaux in? Jo, under 2019 trillade det in fantastiska 508 300 kronor på kontot, vilket gav influencern och programledaren en stabil månadslön på drygt 42 360 kronor.

Med det sagt får Margaux se sig slagen av influencerkollegan Bianca Ingrosso när det kommer till så kallat cash flow. Läs mer om vad Bianca tjänar här.

Driver bolag – som omsätter uppemot 16 miljoner

Margauxs saftiga årslön framstår dock som rent ut sagt fjuttig om man kikar på de bolag som hon driver. Siffrorna för dessa bolag kan nämligen få vem som helst att sätta kaffet i halsen.

Margaux under sin medverkan i "Let's Dance" 2018. Foto: Jari Kantola/Stella Pictures

I "Margaux Dietz Aktiebolag" omsatte man vansinniga 15 582 000 kronor under 2019. Vinsten låg på hela 8 260 000 kronor och bolaget har tillgångar på 17 094 000 kronor.



Bolaget "By Margaux AB", som är verksamt inom branschen för detaljhandel, går också som tåget. Under 2020 omsatte man 2 518 000 kronor och kammade hem en vinst på 785 000 kronor. Dessutom har bolaget tillgångar på 1 973 000 kronor. Imponerande, Margaux!

