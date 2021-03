Därför köpte Kim Kardashian vuxenblöjor: "Jag bryr mig inte"

Kim Kardashian, 40, delade med sig av sin hårda plugg-verklighet när säsongspremiären av Keeping Up With The Kardashian sändes. Kim, som är en av världens mest kända personer på sociala medier studerar för tillfället juridik och ska satsa på en karriär som advokat.



“Jag får kissa i min stol”

Kim fick köpa vuxenblöjor inför provet. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP

Kim berättar att hon skulle diskvalificeras från juridik-provet om hon reste sig upp och att hon därför behövde vara på den säkra sidan. Genom det sju timmar långa testet fick inte deltagarna ställa sig upp. Studenterna var även tvungna att sitta i ett tomt rum och kolla rätt in i skärmen för att säkerställa att ingen skulle fuska då provet togs på distans.

– Jag är nervös att jag kommer behöva kissa så jag köpte Depends blöjor..Jag behövde inte ha på mig en, men om jag hade ställt mig upp hade de inte godkänt mitt test, så jag tänkte att jag får kissa i min stol. Jag bryr mig inte, säger Kim i Keeping Up With the Kardashians

De tuffa förberedelserna

Kim pluggade 10 timmar varje dag innan provet. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Provet som kallas “the baby bar” är sju timmar lång. Det innefattar fyra timmars skrivande och hela 300 flervalsfrågor. Enligt Kim är det enbart 20 procent som klarar testet. För att förbereda sig pluggade Kim 10 timmar varje dag med förhoppning av att klara testet på första försöket som hennes far Robert Kardashian Sr. gjorde.

Inte nog med långa pluggdagar, Kim har även gått igenom en jobbig skilsmässa med Kanye West. Nyheter24 har tidigare skrivit om skilsmässan här.