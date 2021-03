Kendall Jenner i rätten efter man försökt skjuta henne

Kendall Jenner, 25, är superaktuell då hon medverkar i sista säsongen av Keeping Up with the Kardashians. Reality-stjärnan, vars modell-karriär har skjutit i höjderna de senaste åren, har över 157 000 000 följare på Instagram och delar med sig av sin flådiga tillvaro på sociala medier.



Planerade att köpa ett olagligt vapen

Kendall Jenner. Foto: Brent N. Clarke/Invision/AP nybc106

Dock är inte allt guld och gröna skogar i Kendalls verkliga liv. Enligt TMZ, som även ska ha fått tillgång till rättegångsdokumenten, befann sig Kendall i rätten igår då den 24-åriga mannen Malik Bowker ska ha rest genom halva landet för att skjuta henne. Polisen ska ha sagt att Bowker planerade att köpa ett olagligt vapen och skjuta Kendall till döds och sedan sig själv.

Tillfälligt besöksförbud

Kendall skyddas dygnet runt av säkerhetsvakter. Foto: STELLA Pictures / Splash News

Kendall kan nu, trots omständigheterna, vara lite lugnare. Hon fick nämligen igenom ett tillfälligt besöksförbud mot Bowker i rätten. Hon berättar dock att hans hot har lett till ångest och psykisk stress.

Bowker är nu inlagd på ett lokalt sjukhus psykiatriska avdelning. Polisen varnar dock att han kan bli släppt snart. För att vara på den säkra sidan har Kendall ett beväpnat säkerhetsteam som vaktar hennes hus dygnet runt.



