De är rikast och fattigast i familjen Jenner-Kardashian

Den sista säsongen av "Keeping up with the Kardashians" har premiär i veckan. Sedan starten år 2007 så har det hänt en hel del i familjen Jenner-Kardashians liv. Pojkvänner, flickvänner och äkta makar har kommit och gått, barn har kommit till världen, intriger har skapats och pengar har tjänats.

För ja, familjen Jenner-Kardashian är nämligen extremt rika allihopa – men vem har tjänat mest och vem är egentligen "fattigast" i familjen och av deras partners som vi också ser i realityserien?

Det tar vi reda på här!

Kylie Jenner är god för galna 7,6 miljarder kronor. Hon har tjänat den största delen av sin enorma förmögenhet på hennes framgångsrika sminkmärke Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner. Bildkälla: Stella Pictures.

Det går ingen nöd på Kim Kardashian heller. Kim, som har siktet inställt på att bli advokat, har en förmögenhet på sanslösa 6,4 miljarder kronor. Hon har blivit rik på sin medverkan i "Keeping up with the Kardashians" och sitt skönhetsmärke KKW Beauty.

Kim Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures.

I veckan uppgav affärstidningen Forbes att Kanye West är god för 60 miljarder kronor – något som sedan rättades till. Tidnignen uppdaterade sedan sin information och skrev att Kanye i själva verket "bara" har en förmögenhet på drygt 15 miljarder kronor. Kanye har blivit vansinnigt rik på sin musik och så givetvis klädmärket Yeezy.

Kanye West. Bildkälla: Stella Pictures.

Kris Jenner är den färgstarka "momagern" som tar sin del av kakan av döttrarnas fina inkomster. Kris är även exekutiv producent för "Keeping up with the Kardashians", och det har gett henne en förmögenhet på drygt 1,6 miljarder kronor skriver Forbes, via Just Jared.

Kris Jenner. Bildkälla: Stella Pictures

Ojoj, nu börjar det bli tunt med pengar! Skämt åsido så är Kendall och Kylies förälder Caitlyn Jenner god för "bara" 850 miljoner kronor.

Caitlyn Jenner. Bildkälla: Stella Pictures.

Vi får ju inte glömma Khloé Kardashian. Hon har tjänat en hel del pengar både på "Keeping up with the Kardashians" men även på sitt klädmärke Good American. Khloé har mastiga 427 miljoner kronor på banken.

Khloé Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures.

Kourtney Kardashian tjänar även hon storkovan på familjens realityserie och så även hennes företag Poosh. Totalt har Kourtney 384 miljoner kronor.

Kourtney Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures.

Kendall Jenner har tjänat sina miljoner på lukrativa modellkontrakt. Så hur mycket pengar har hon då? Jo, precis som Kourtney så ligger hennes förmögenhet på 384 miljoner kronor.

Kendall Jenner. Bildkälla: Stella Pictures.

Kourtney Kardashians ex Scott Disick har även han 384 miljoner kronor på banken.

Scott Disick. Bildkälla: Stella Pictures.

Robert "Rob" Kardashian har tjänat pengar på både familjens realityserie men även på sitt strumpmärke Arthur George. Rob kan luta sig tillbaka med härliga 85 miljoner kronor på banken.

Rob Kardashian. Bildkälla: Stella Pictures.

