Kim Kardashian om Twitter-skandalen : "Frustrerande"

Reality-stjärnan Kim Kardashian, 40, är superaktuell då sista säsongen av Keeping Up with the Kardashian har börjat sändas. Tittarna får nu komma lite närmare inpå. Det är i det andra avsnittet som Kim för första gången diskuterar incidenterna på Twitter, som har setts som en startpunkt för skilsmässan. Hennes dåvarande man Kanye West, 43, skrev flertal tweets som Kim och familjen fann störande.



försökt “låsa in honom” och tweetade att Kris även ignorerat hans samtal.

Kanye anklagade bland annat Kim och hennes mamma, 65, för att haInläggen på Twitter, som raderades, uppmärksammades snabbt världen över - en anledning till att Kim inte har velat prata om det:

– Jag har alltid varit väldigt respektfull genom att inte prata om problemen som Kanye och jag har. Ni har ju säkert sett dom på Twitter, säger Kim i Keeping Up with the Kardashians.

Familjens support

Kim Kardashian talar om tuffa tiden i Keeping Up with the Kardashians. Foto: STELLA Pictures/ddp images/Planet Photos

Kims syster Khloé Kardashian, 36, förklarar att Kim ofta hanterar saker privat.

– Hon är lugn och cool och vi alla respekterar det. Men jag vet, eftersom hon inte pratar om det, till och med privat med oss, att det verkligen påverkade henne, säger Khloe.

Kim som inte vill gå in på detaljer om twitter-incidenterna berättar dock att hon blir frustrerad av att saker som händer hemma sprids på Internet.

– Kanye har varit i Wyoming, och han har postat en del saker på sociala medier, säger hon

Och fortsätter

– Så det är lite frustrerande. Men du måste bara separera dig själv från vad som händer hemma och vad som händer på Internet, avslutar hon.

Familjen stöttar Kim genom att bjuda in henne till en mysig kväll i huset i Malibu för att distrahera henne från det jobbiga.

– Det är så många stressfulla saker som händer så jag behövde detta som mest, säger Kim.

Kim har fått stöd från familj och vänner. Foto:STELLA Pictures/ddp images/Planet Photos

