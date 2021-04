5 deltagare som blivit utkastade från dokusåpor

Nora Oskarsson, 24. Ex on the beach 2019

Nora Oscarsson. Bildkälla: discovery+

Nora har minst sagt gjort avtryck på Ex on the beach-himlen med sina två säsonger i bagaget. Båda sina säsonger har hont varit i dramats centrum, men det var under hennes andra säsong som en kväll gick över styr.

Under en fest eskalerade ett svartsjukedrama mellan Nora och annan kvinnlig deltagare. Dagen efter vaknade resten av gänget till att Nora och alla hennes saker var borta. Hon hade skickats hem efter grovt regelbrott berättade produktionen senare.

Jeppe Johansson, 30. Paradise Hotel 2019

Jeppe Johansson. Bildkälla: Viafree

Jeppe Johansson har ju minst sagt "varit med" när det kommer till dokusåpor. Efter att ha avverkat ett par säsonger i både Paradise Hotel och Ex on the beach så var han med sin sista gång 2019.

Det hela slutade dock med att Jeppe åkte ut med huvudet före efter upprepade regelbrott.

Programledaren Rebecca Stella förklarade för de andra deltagarna varför Jeppe försvunnit från hotellet.

– På grund av upprepade regelbrott har Jeppe fått lämna. Han har brutit mot flera säkerhetsregler och också brutit mot hur vi bestämt att vi ska behandla varandra framför och bakom kamerorna.

Hon berättade vidare vad som hänt i hennes och Vanessa Lindblads podd ”Rebecca Stella och Vanessa – Nu börjar livet”.

– Han betedde sig inte bra. Inte bra mot produktionen framför allt. Jag kan absolut inte gå in på detaljer, men det är lite allvarligare än vad man kanske vill få det att se ut i tidningar och så där. En hel produktion skulle inte kicka ut någon från Paradise Hotel om det inte är allvarligt, förklarade hon då.

Tristan Idevall, 26. Ex on the beach 2018

Tristan stoppas av Johannes Leonidas. Bildkälla: discovery+

Det var 2018 som Tristan Idevall stegade in i Ex on the beach. Snabbt hittade han kärleken i My Karlberg och profilerna blev ett par efter programmet.

Men hans medverkan slutade inte som tänkt. Under en av festerna hamnade Tristan i en argumentation med Joel Åkesson. Det hela eskalerade snabbt och mynnade ut i ett slagsmål som produktionen fick gå in och avbryta. Även andra deltagare försökte att gå emellan.

Dagen efter saknades Tristan och hans saker då produktionen kastat ut honom för regelbrott.

Kim Kamal, 22. Big Brother 2020

Kim Kamal. Bildkälla: TV4

Kim Kamal, 22, blev ett välkänt ansikte efter sin medverkan i Big Brother 2020. Kims medverkan i tävlingen sträckte sig dock inte längre än fyra dagar då han på den fjärde dagen kastades ut för regelbrott. Orsaken var att han och deltagaren Isabel Pereira uttryckt sig hatiskt mot judar.

– Efter att vi nu noggrant har gått igenom hela Kim och Isabels samtal står det klart att Kim också tvingas lämna programmet. Det Kim uttalade faller också inom ramen för det vi anser är oacceptabelt, sa Joel Bendrik, exekutiv producent TV4 i ett uttalande efter händelsen.



Toby Johnson, 21. Paradise Hotel 2021

Toby Johnson i samtal med producent. Bildkälla: Viafree

2020 var Toby Johnson med som deltagare i Paradise Hotel. 2021 återvände han, men kastades ut efter bara en dag. Anledningen bakom var grova regelbrott.

Mitt framför kamerorna utsatte Toby deltagarna Jennifer Paatere och Annie Dahlberg för övergrepp som var så pass grova att de kan klassas som våldtäkt.

Han ska bland annat ha stuckit in fingrarna i Annies underliv efter att hon ska ha sagt att hon inte vill ha sex med honom. Vid ett senare tillfälle när han var ensam med deltagaren Jennifer drog han ned hennes BH mitt under en konversation så att hennes bröst blottades.

I skrivande stund pågår en polisutredning efter att produktionen tillsammans med de utsatta kvinnorna anmält händelsen.