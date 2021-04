Årets säsong av dokusåpan "Paradise Hotel" har stoppats efter att deltagaren Toby Johnson polisanmälts för sexuella övergrepp. Mitt framför kamerorna så utsatte Johnson deltagarna Jennifer Paatere och Annie Dahlberg för övergrepp som är så pass grova att de kan klassas som våldtäkt.

Han ska bland annat ha stuckit in fingrarna i Annies underliv efter att hon ska ha sagt att hon inte vill ha sex med honom. Han drog även ner Jennifers behå och blottade hennes bröst. Även detta skedde utan något som helst samtycke.

Toby Johnson har polisanmälts för övergreppen. Bildkälla: Ali Lorestani/TT Bild

Ramil Bisso, biträdande jurist på advokatfirman Två Lejon, sa då till Nyheter24 att Toby riskerar fängelse.

– Just i det specifika fallet går det inte att svara på utan att känna till alla omständigheter men sex utan samtycke faller som sagt in under rubriceringen våldtäkt. En möjlig dom är således våldtäkt, och för att dra ner någons behå sexuellt ofredande. Rörande påföljden är straffskalan för våldtäkt lägst två år och högst sex år. Sen finns det oaktsam våldtäkt och där är straffskalan fängelse i högst fyra år. Sexuellt ofredande har en straffskala på böter eller fängelse i högst två år, förklarade Ramil.

För en vecka sedan meddelade åklagare Charlotte Frisack Brodin att en förundersökning är inledd.

Jennifer Paatere och Annie Dahlberg. Bildkälla: Viafree

Nu har Annie anlitat advokat Elisabeth Massi Fritz

Nu står det klart att Annie Dahlberg har bytt advokat. Nu företräds hon av Elisabeth Massi Fritz, 53.

Elisabeth Massi Fritz är en av Sveriges mest framstående advokater. Hon företräder oftast offer för våldtäkt och hedersrelaterat våld. Bildkälla: Jeppe Gustafsson/TT Bild

Under sin långa karriär har Massi Fritz jobbat med stora och uppmärksammade mål. Bland annat företrädde hon den kvinna som anmälde tv-profilen Martin Timell för våldtäkt.



I en kommentar till Expressen säger Massi Fritz:

"Jag ska hjälpa henne att få upprättelse. Min klient mår dåligt och har blivit kränkt på ett allvarligt sätt. Produktionsbolagets hantering av ärendet och det är under all kritik och jag kommer granska även deras handläggning".