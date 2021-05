1. Flo Rida (Eurovision Song Contest 2021)

Flo Rida är en del av San Marinos bidrag. Foto: Jessica Gow/TT

I 2021-års upplaga av Eurovision Song Contest gör den amerikanske rapparen Flo Rida ett gästspel i San Marinos bidrag. Tillsammans med artisten Senhit framför han bidraget "Adrenalina".

2. Céline Dion (Eurovision Song Contest 1988)

Céline Dion efter sin vinst i Eurovision. Foto: Eystein Hanssen/NTB/TT

Tro det eller ej, men ingen mindre än Céline Dion framförde Schweiz bidrag i den 33:e upplagan av Eurovision 1988. Låten hette "Ne partez pas sans moi" och kammade faktiskt hem en första plats i tävlingen!

3. Nicky Byrne (Eurovision Song Contest 2016)

Nicky Byrne under Eurovision Song Contest 2016. Foto: Maja Suslin/TT

De som var hängivna Westlife-fans som unga lär inte ha missat att pojkbandsmedlemmen Nicky Byrne ställde upp i Eurovision Song Contest 2016. Han representerade Irland med låten "Sunlight" – men kom inte ens till final.



4. Cascada (Eurovision Song Contest 2013)

Cascada under sitt framträdande i Eurovision 2013. Foto: Jessica Gow/TT

Vid Eurovision 2013 var det Cascada, som blev världskänd med hiten "Everytime We Touch", som framförde Tysklands bidrag. Låten gick under namnet "Glorious" och hamnade på plats 21 av 26 tävlande bidrag.



5. Bonnie Tyler (Eurovision Song Contest 2013)

Bonnie Tyler under musiktävlingen 2013. Foto: Jessica Gow/TT

Samma år som Cascada medverkade i tävlingen intog världstjärnan Bonnie Tyler, som gjort de prisbelönta låtarna "Total Eclipse of the Heart" och "Holding Out for a Hero", Eurovision-scenen. Men med bidraget "Believe In Me", som hon framförde å Storbritanniens vägnar, gick det inte bättre än en 19:e plats.

6. Katrina and the Waves (Eurovision 1997)

Katrina and the Waves 1997. Foto: Leif R Jansson/TT

År 1997 var det bandet Katrina and the Waves, vilka ligger bakom hiten "Walking on Sunshine", som knep första platsen i Eurovision Song Contest. Låten hette "Love Shine a Light" och representerade Storbritannien.



7. T.A.t.u. (Eurovision Song Contest 2003)

T.A.t.u. 2003. Foto: Jack Mikrut/TT

Den ryska tjejduon T.A.t.u., som tog världen med storm med låtarna "All The Things She Said" och "All About Us", stod för Ryssland bidrag i Eurovision 2003. Med låten "Ne ver', ne boysia" landade gruppen på en tredje plats!