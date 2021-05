Den folkkära artisten Pernilla Wahlgren, 53, var singel i många år. Hennes senaste offentliga relation var med Joachim Lennholm, och de gjorde slut med varandra år 2008.

Uppbrottet tog hårt på Pernilla, men idag har de en bra relation och deras gemensamma son Theo har hunnit bli 14 år.

Pernilla Wahlgrens nya pojkvän: modellen Christian Bauer

Men nu är Pernilla nykär, något som hon öppet berättat om de senaste dagarna. Pernilla Wahlgrens nya pojkvän heter Christian Bauer och är 55 år gammal. Christian kommer från Stockholmsförorten Åkersberga, och jobbar som säljare och modell.

Pernilla och hennes nya pojkvän var nyligen i Marbella tillsammans och på Instagram bjöd Pernilla sina följare på en inblick i deras romantiska vardag full med god mat och kärleksmys.

Men att Pernilla skulle öppna upp sitt hjärta och släppa in en ny man i sitt liv var ingen självklarhet. Hon trivdes med livet och var väldigt lycklig som självvald singel. Det här med nätdejting har inte heller varit den folkkära sångerskans melodi.

Pernilla Wahlgrens pojkvän Christian Bauer. Bildkälla: Facebook

Pernilla berättar om kärleken i "Framgångspodden"

När Pernilla Wahlgren gästade Alexander Pärleros podcast "Framgångspodden" berättade hon lite mer om hur tankarna kring kärlekslivet har gått.

– De senaste åren har jag ju sagt "Nej gud jag vill inte dejta och det är inget för mig". Jag har ju testat lite appar och svajpat höger och sen när dom har svarat så har jag fått panik, skrattar Pernilla.

En av apparna Pernilla använde var Raya, som är som Tinder men för de rika, snygga och kända. Men det var helt enkelt inget för henne.

– Det tog stopp där, berättar Pernilla i podden.

Så träffade Pernilla Wahlgren sin pojkvän Christian Bauer

Så hur träffar man Mr. Right under en rådande coronapandemi och om man dessutom inte gillar att dejta via appar? Det berättar Pernilla vidare i Pärleros podd.

– Jag är jätteglad att jag vågade kasta mig ut. Vi träffades via gemensamma vänner. Det var så det var. Jag har känt redan från start att nätdejting inte är min grej liksom, säger hon i "Framgångspodden".