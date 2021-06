Alice Stenlöf har mött stark kritik de senaste veckorna efter att hon valde att resa utomlands tillsammans med några vänner för två veckor sedan.

Följarna rasade i kommentarsfälten och menade att hon helt struntar i den pågående pandemin.

"Och en annan sliter röven av sig varje jävla dag i full utrustning på grund av att folk inte kan hålla avstånd och respektera den situationen vi befinner oss i nu... wow", skriver en.

"Det finns verkligen inte en tanke bakom dina ögon, va? Lampan är tänd men det är ingen hemma", skriver en annan.

Inte bemött kritiken

Alice har ännu inte svarat på den tidigare kritiken. Istället har hon nu gått ut och meddelat att hon under lördagen reser iväg med ett dussin vänner till Kroatien för att segla och fira sin födelsedag – något som fick följarna att gå i taket.

Får stöd av Bianca Ingrosso

Under bilden ifrågasätter människor hur hon tänker i och med att Världshälsoorganisationen nyligen gått ut med avrådan från att resa överhuvudtaget. Andra anmärker Alices val att inte bemöta sina följares kritik, utan snarare ignorera den.

Någon som valde att ge sig in i debatten i kommentarsfältet var ingen mindre än Alices bransch-och före detta poddkollega Bianca Ingrosso.

Under bilden svarar hon på en kommentar som säger att Alice förändrats en hel del sedan ett tag tillbaka och att det är ledsamt.

Bildkälla: Instagram

Bianca fick till svar att hon och andra influencers bör inse sitt privilegium och att de måste sluta stå upp för varandras beteenden:

"När hon stolt går ut med att hon ska åka på en andra resa under en och samma månad under en pandemi är det klart folk reagerar! Hon klagar inte på att Alice är lycklig herregud, hon klagar på att hon skiter i restriktioner och andra människors liv. Check yourself and friend istället."

Efter att ytterligare personer gick med i debatten valde Bianca att avsluta och tacka för sig genom en sista kommentar: