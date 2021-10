Einárs karriär – så tog han över musiksverige steg för steg

Beskedet nådde svenska befolkningen under natten till fredag – rapparen och artisten Einár, 19, har skjutits till döds i södra Stockholm.

Polisen har inlett förundersökning om mord, något du kan läsa mer om här.

Einárs familj

Nils Kurt Erik Einar Grönberg föddes den 5 september 2002 och växte upp i området Enskededalen i Stockholm. Hans pappa heter Erik Grönberg och hans mamma är skådespelerskan Lena Nilsson.

Einárs uppväxt

Livet var inte alltid lätt för Einár. Under 2018 bodde han på ett HVB-hem i Dalarna där han var placerad under lagen om vård av unga. Under sommaren samma år fick han dock flytta hem till Stockholm igen.



Musik har dock alltid legat honom nära i hjärtat. I sexårs fick hans klass en uppgift att skriva en dikt. Då valde Einár att skriva en raplåt istället: "Mitt namn är Nils, jag bor i ett stort hus. Jag har fem katter och en liten skogsmus".

Hiphop var något som alltid fanns omkring honom, mycket tack vare hans storebröder som introducerade honom för artister som Timbuktu, 50 cent och Eminem, som var Einárs stora förebild.

Så startade Einárs karriär

Fyra år senare, när Einár var tio år, skrev han sin första riktiga låt. Den fångades sedan på video och började spridas på Facebook, bland annat efter att Nyheter24 delade den. I klippet syns 11-åriga Einár rappa felfritt. Det ledde till att artisten fick allt fler följare och började därefter lägga ut klipp på både Instagram och Facebook.

Det skulle dock dröja ytterligare några år innan han började lysa starkt på Sveriges artisthimmel.

Så tog Einár över Sverige

Det var runt 2018 som den då 16-årige Einár släppte låten "Duckar popo". Låten tillsammans med musikvideon som finns på Youtube hade i april 2019 över en miljon visningar. Hans musik handlade framför allt om vapen, droger och kriminalitet, något han själv menade är ett ämne som fler måste prata om.

– Ja, det är saker som händer runt omkring. Jag tycker att det borde förändras och kanske blir det en förändring med mina låtar, man vet aldrig. Först och främst rappar jag om det jag ser och det är det som lockar min publik. Sen finns det en baktanke om att det kanske hörs och folk inser att det är ett problem och tar tag i det, sade han i en intervju med Aftonbladet.



Drygt ett år senare släppte artisten låten som fick hans karriär att skjuta i höjden på riktigt. "Katten i trakten" gav honom förstaplatsen på Sverigetopplistan, en placering han lyckades hålla i tre veckor. Redan i april samma år hade den över 11 miljoner spelningar på Spotify.

Einárs priser

Efter "Katten i trakten" blev Einár en etablerad artist och vann bland annat P3 Guld för Årets låt 2019. Guldet fortsatte regna över honom när han samma år släppte sitt debutalbum "Första klass". Låten med samma namn handlar om en tjej han vill spendera resten av livet med, och blev den mest spelade på hela albumet. Den knep dessutom förstaplatsen på Spotify-listan "Topp 50 i Sverige" inte långt efter att den kom ut.

Einár har tilldelats flertalet Grammisar. År 2020 gjorde han succé och kammade hem kategorierna "Årets hiphop" och "Årets nykomling". Han nominerades dessutom till kategorin "Årets artist".

Han har gjort samarbeten med inga mindre än Dree Low, K27, Sebastian Stakset, 1.Cuz, Dani M, Adel, Dizzy, Greekazo, Aden x Asme och Hov1, med flera.