7 svenska kändisar som opererat sina rumpor: "Jag ångrar mig"

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Nicki Minaj, Blac Chyna och Amber Rose är bara några av de superstjärnor som har genomgått ett så kallat brazilian butt lift.

Ingreppet, som brukar förkortas BBL, är komplicerat, och kan vara förenat med döden.

Kim Kardashian, Kylie Jenner och Khloe Kardashian har alla gjort BBL. Bildkälla: Charles Sykes/Invision/AP/TT Bild, Stella Pictures. Bilden är ett montage.

Operationen innebär att fett från till exempel mage och lår tas från kroppen och flyttas till rumpan och höfterna. Enligt The Guardian dör en av 3 000 som gör BBL, och det har kallats för "världens dödligaste skönhetsingrepp".

Det första svenska dödsfallet av en BBL skedde år 2020, då en kvinna dog efter en rumpoperation i Turkiet. Går det snett kan patienten få blodprupp i lungan om fettinjektionen träffar en ven.

Trots de kända komplikationerna så har även flera svenska kända kvinnor genomgått det extrema skönhetsingreppet.

Paow la inlägg i rumpan

Paulina "Paow" Danielsson är inte främmande för att lägga sig under kniven. Utöver att ha opererat näsan och brösten flera gånger så har hon även gjort ett brazilian butt lift. Under en frågestund berättade Paow nyligen att hon inte bara fyllde med kroppseget fett, utan hon har även inlägg i rumpan.

En följare frågade Paow vilket ingrepp hon är mest nöjd med, och det var då Paow avslöjade något som kanske inte alla har koll på.

– Mina små inlägg i rumpan, sa Paow då.

Hennes plan är nu att göra fillers i rumpa och lår, men det gick inte så bra. Mer om varför hennes operation stoppades kan du läsa här.

Paow har genomgått flera skönhetsingrepp. Bildkälla: Stella Pictures.

Norska Sophie Elise fick silikonbröst i rumpan

Influencern och artisten Sophie Elise Isachsen är inte svensk, men hamnade på listan ändå – så långt är det inte till våra grannar i Norge.

Hon gjorde sin rumpoperation i Turkiet för många, många år sedan. I sin blogg berättade Sophie Elise att hon gjorde operationen för att det var "billigt".

Något som visade sig vara ett väldigt stort misstag. År 2019 så uppsökte nämligen Sophie Elise en kirurg i Los Angeles för att återställa sin bakdel till sitt ursprungsskick. Efter mötet med kirurgen fick hon sitt livs chock. Hon hade fått silikonbröst i rumpan.

Sophie Elise fick silikonbröst i rumpan. Bilderna till höger visar Sophie Elises inlägg år 2016. Bildkälla: Stella Pictures, Lise Åserud/NTB. Bilden är ett montage.

"Jag vet inte ens hur jag ska lägga fram det här men jag kommer bara säga det – det visar sig att jag har gått runt med bröstimplantat i min rumpa sedan min operation i Turkiet. Det är inte bara helt galet utan även extremt farligt. Jag kan knappt föreställa mig hur många unga tjejer som har samma sak utan att ens veta om det. Jag skäms men mest är jag arg att det är så här dom gör affärer...för att det är billigare?", skrev Sophie Elise då.

Sophie Elise tog ut implantaten och gick ut med en uppmaning till sina följare.

"Gör ordentliga efterforskningar och om något låter för bra och för billigt för att vara sant, så är det förmodligen det. Även om det här var pinsamt att berätta så kanske det hjälper någon", skrev hon vidare.

Josie Capplonch har opererat sig för en halv miljon kronor

Precis som Paow så är realityprofieln Josie Capplonch väldigt öppen med de skönhetsingrepp hon har gjort. Utöver flera bröstoperationer, en näsoperation och Botox och fillers så har Josie även gjort en brazilian butt lift. När Daily Mail år 2018 skrev om Josies ingrepp hade hon då lagt över en halv miljon kronor på sina operationer. Men brazilian butt liften menar Josie var onödigt.

När hon gästade Martin Björks intervjuserie "Intimt med Björken" så öppnade hon upp om ingreppet.

– Man fettsuger sig överallt så sprutar man in det i rumpan. Men nu har det ju försvunnit då jag älskar att träna. Så det var ju åt helvete onödigt. Det gör jävligt ont så jag skulle aldrig göra det igen, sa Josie då.

Josie Capplonch berättade om resultatet av sin BBL. Bildkälla: TikTok/Josie Capplonch

Jasmine "Jasse" Gustafsson ångrar sin operation

Den tidigare Paradise Hotel-deltagaren Jasmine "Jasse" Gustafsson har nu sadlat om och blivit influencer på heltid. Dokusåpavärlden har hon lämnat bakom sig, och idag är hon makeup-artist. Jasse är en av många svenska profiler som gjort en BBL. Operationen är något hon idag ångrar. Hon gjorde operationen som ett samarbete med en klinik i Turkiet.

Jasmine "Jasse" Gustafsson ångrar sin BBL. Bildkälla: Stella Pictures.

– Jag önskar att jag kunde spola tillbaka tiden och göra allt ogjort. Om man funderar på att göra en sån här operation i Turkiet – gör inte det. Det är det enda jag vill säga, berättade hon i dokumentären "Priset vi betalar" i SVT.

Sindy Niklasson gjorde en BBL – som ett samarbete

Influencern Sindy Niklasson, känd från TV4-serien "Unga föräldrar" har gjort flera skönhetsingrepp.

Sindy Niklasson. Bildkälla: Stella Pictures.

Sin brazilian butt lift gjorde hon i Turkiet, och hon livesände operationen på sin Instagram. Sindys operation var ett samarbete.

Keela opererade sig i Turkiet

På Instagram har den svenska influencern Michaela "Keela" Nilsson en kvarts miljon följare, och där uppdaterar hon om sitt liv.

Hösten 2021 gjorde även hon en rumpoperation på en klinik i Turkiet, och ingreppet var precis som flera andra influencers ett betalt samarbete.

På Instagram berättade Keela om tiden efter ingreppet, och hon hade väldigt ont. Under en frågestund fick Keela frågan om hon kände att smärtan inte var värt det. "GUD JA flera gånger", skrev hon då till svar.

Anna-Lisa Herascu berättade om sin BBL

Ex on the beach-profilen Anna-Lisa Herascu har även hon gjort en BBL, något som hon då berättade om i sin blogg. Anna-Lisa valde att göra operationen i Turkiet, och hon skrev då att det kändes läskigt att operera sig utomlands.

Anna-Lisa Herascu. Bildkälla: Instagram