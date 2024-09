Brad Pitt är oigenkännlig på nya bilderna

Brad Pitt fyllde 60 år i fjol. Men den tvåfaldiga Oscarsvinnaren tycks inte åldras – något som har fått stjärnans fans att grubbla i många år. Envisa rykten gör gällande att Brad kring år 2016 – i samma veva som han skildes från Angelina Jolie – påbörjade sitt så kallade "skilmässoansikte". Då ska Brad nämligen ha gjort ett ansiktslyft och även Botox och fillers.

Brad Pitt och Leonardo Di Caprio 2019. Bildkälla: AP Photo/Michael Sohn/TT Bild

En kirurg som Radar Online intervjuade år 2016 var övertygad om att Brad redan då genomgått ett ansiktslyft. Detta då stjärnan hade ärr vid örat som är klassiska för sådana ingrepp. Att Brad "fixade" så mycket med sitt ansikte ska även ha fått hans vänner att höja ett varningens finger, skrev tidningen vidare.

Men att döma av läkaren Jonny Betteridges ord så lyssnade Brad helt enkelt inte på vännernas oro. Batteridge berättade i ett klipp på TikTok att Brads ansikte kring år 2020 visade normala tecken på åldrande i form av djupa, statiska linjer, volymförlust vid ögonen och mitten av ansiktet, och något slapp hud i nedre delen av ansiktet.

Brad Pitt år 2020. Bildkälla: Jordan Strauss/AP/TT Bild

Men några år senare visade Brad upp en helt ny look – och ryktena om ett ansiktslyft tog återigen fart.

– Förändringen i den nedre delen av ansiktet och i ansiktets konturer är oerhört imponerande, och man ser att det är på grund av ett ansiktslyft genom att titta på det här ärret, förklarade Betteridge i videon och tillade att Brads ansikte nu ser ut som det gjorde i början av 2000-talet.

Brad Pitt i början av 2024, med betydligt mer fyllda kinder än tidigare. Bildkälla: Stella Pictures. Brad Pitt då och nu. Bildkälla: Stella Pictures.

Svenska experten om Brad Pitts förändrade ansikte – är det ett lyft?

Svante Norberg driver VS Klinik i Norrköping, och hörs även i skönhetspodden In Your Face. Han har tidigare kommenterat allt från Kylie Jenners förändrande utseende till Christina Schollins trendiga skönhetsingrepp. När han tidigare i år fick bedöma bilderna på Brad Pitts ansikte sa han:



– Det som gör att han ser så pass välbevarad ut är två saker. Hans väldefinierade käklinje och hans hår. Mycket kan åldras på en man, men lyckas man vidhålla en tight käklinje utan dubbelhaka och ett fylligt hår, då ser man fortfarande "bevarad" ut. Att tappa hår och förlora definitionen i nedre ansiktet är nämligen de två sakerna som vi förknippar mest med åldrande män, berättade Svante Norberg då.

– Man kan spekulera länge om vad som skapat denna nya, något mer ungdomliga looken. Det kan vara ett diskret ansiktslyft i kombination med kollagenstimulerande injektioner och fraktionerad laser, eller bara något av dessa. Att vi får intrycket av en förändring beror nog också till stor del på ändringen av frisyr och skägg, avslutade Svante Norberg.

Brad Pitt på filmfestivalen i Venedig den 1 september 2024. Bildkälla: Stella Pictures.

Brad Pitt ser lite annorlunda ut än tidigare. Bildkälla: Stella Pictures.

Brad Pitt och George Clooney i Venedig. Bildkälla: Stella Pictures.

Brad Pitt på premiären av Wolfs i Venedig. Bildkälla: Stella Pictures.

Brad Pitt och hans nya flickvän – det här är Ines de Ramon

I dagarna har brittiska tabloiderna Daily Mail och Mirror rapporterat om de nya ryktena kring Brad Pitts ansikte, och på Threads och TikTok diskuteras hans nya look hejvilt. Men det är inte det enda det tisslas och tasslas om.

Under Venedigs filmfestival var det nämligen världspremiär för Brad Pitts nya film Wolfs som han gör tillsammans med bästa vännen George Clooney. Även Brads ex-fru Angelina Jolie har befunnit sig i Venedig då hennes storfilm Maria hade premiär. Men vi gissar att Angelina höll sig undan från Brad och Clooneys stora kväll.

För under premiären passade nämligen Brad på att göra en så kallad "rollout" av sin nya flickvän Ines de Ramon, 31. Eller ny och ny – Brad och Ines har faktiskt varit ett par i två års tid...

Brad Pitt och Ines de Ramon. Bildkälla: Stella Pictures.

Brad och den 29 år yngre Ines började dejta varandra i november 2022, då hade hon och ex-maken Paul Wesley precis ansökt om skilsmässa ett par månader tidigare.

Ines jobbar som smyckesdesigner för det Los Angeles-baserade märket Anita Ko Jewelry, som har kända kunder som Hailey Bieber och Kourntey Kardashian. Ines har tidigare jobbat för bland annat auktionshuset Christies och på lyxmärket De Grisogono.

I februari 2024 gick skilsmässan slutligen igenom för Ines och Paul Wesley, och samma månad så flyttade Ines in hemma hos Brad Pitt, har amerkanska People rapporterat.