Flera bröstförstoringar och rumpförstoringar. Näsoperationer, Botox och en hel del fillers i läppar och haka. Kylie Jenner, 23, började med sina skönhetsingrepp redan när hon var 17 år gammal.

Kylie Jenner år 2011. Bildkälla: Stella Pictures

Nu sex år senare så är det inte många som längre förvånas när Kylie visar upp resultaten efter sina många ingrepp. Men när hon tidigare i veckan la ut reklam för sin nya serie läppstift så visade hon upp en rejäl förändring.



Kylie har nämligen fyllt på läpparna rejält och hennes nya mun är helt enkelt större än vad den någonsin varit tidigare.

Kylie Jenners nya läppar. Bildkälla: Stella Pictures.

Chockat fansen

Det här är andra gången på kort tid som Kylies förändrade utseende väcker uppståndelse. I januari släpptes trailern till den sista säsongen av "Keeping up with the Kardashians", och fansen reagerade då på hur extremt mycket Kylie hade förändrats genom åren, skriver Daily Mail.

Kylie Jenner idag. Bildkälla: Stella Pictures

Några reaktioner då löd:



"Det är så sjukt att se hur Kylie ser HELT annorlunda ut"

"Kylie ser annorlunda ut varje gång jag ser henne"

"Vad har hon gjort med sig själv?!".

