Antonija Mandir svarar efter anklagelserna: "Berätta vad som hände..."

Det var för ett par år sedan som Antonija Mandir och Oliver Hunt träffades ute på en nattklubb i Stockholm. Antonija har återberättat i flera intervjuer och frågestunder att hon vid tillfället stod i baren och skulle beställa shots då hon plötsligt hamnar bredvid Oliver.

Duon hade tidigare sprungit på varandra men denna gång slog det gnistor. Någon vecka senare var profilerna ute på romantiskt dejt som Oliver anordnade och följarna kunde snabbt lirka ut att det var Oliver som Antonija träffat.

Bildkälla: Instagram

Mandir var tidigare tillsammans med Jack Stengel Dahl som hon träffade i Ex on the beach 2017. Oliver å andra sidan var samtidigt tillsammans med Denise Desmond som han träffade i Temptation Island samma år. Tillsammans har de dottern Leona.

Antonija och Oliver har av många kallats för det "perfekta paret" då de varit noga med att uppvakta och skämma bort varandra. Paret har fram till väldigt nyligen uppdaterat sina Instagramkonton med romantiska bilder och stories från sin vardag.

Det var därför många drog efter andan då de berättade att kärlekssagan nu tagit slut.

Följarnas vädjan till Antonija Mandir: "Bemöt det som sägs"

Antonija har i sitt inlägg om uppbrottet skrivit att tiden inte var rätt för paret och att det var på hennes bevåg som det tog slut.



Samtidigt har det i Antonijas kommentarsfält nu börjat spekulerats i vad som hänt och ganska starka anklagelser riktas mot Mandir. Någonting som hon ännu inte gått ut och dementerat.

Även Oliver har valt att hålla bladet kvar för munnen.

"Det är klart att det suger", skriver hon. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

"Det är klart att det suger att det blev som det blev, men vi båda gjorde allt vi kunde för att det skulle bli bra men tiden var inte rätt för oss ändå jag ångrar inte mitt beslut, det tog lång tid för mig att ta det här beslutet vilket också gav mig tid att bearbeta", skrev Antonija.