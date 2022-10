Maja Francis i Så mycket bättre 2022 – allt om stjärnan

Den eminenta Maja Francis är sannerligen en intressant person, och dessutom en av artisterna som flyttat in på Grå Gåsen i Så mycket bättre 2022.

Så mycket bättre 2022 – vilka artister är med?

TV4-flaggskeppet Så mycket bättre har premiär lördagen 22 oktober. Det är en riktig stjärnspäckad säsong som drar igång, med bekanta ansikten som Darin och Albin Lee Meldau.

En av värdartisterna för i år är Molly Hammar. Vill du veta mer om henne? Här kan du läsa allt om Molly Hammars kärleksliv, karriär och medverkan i Så mycket bättre 2022.

Info om Maja Francis: Längd, boende och uppväxt

Maja Francis såg världens ljus första gången i november år 1985 i Ängelholm. Det betyder att Maja i år blir 37. Numer bor även Maja till stor del i Stockholm sedan många år, men känner sig fortfarande som mest hemma i Ängelholm, enligt en intervju Sveriges radio.

Hur lång Maja är vet vi inte riktigt, men om vi tittar på den här bilden från Så mycket bättre 2022, så kan vi ju se att hon står bredvid bland annat Måns Zelmerlöw, som uppgett själv till medier som Expressen och P4 att han är 1,80 meter lång (alltså inte 1,74 m som det står om man googlar). Så, kanske kan vi få ett hum om hennes längd då?

Så mycket bättre 2022. Foto: Tim Aro/TT

Maja Francis kända låtar

Maja Francis mest kända låtar är i skrivande stund "Kids In Love", "This Womans Work", "Anxious Angel", "Show Me Heaven" och "PMS Party".

... Eller i alla fall enligt Spotify!

Har Maja Francis någon pojkvän eller partner?

För tillfället verkar inte Maja Francis vara i en relation vad vi vet. Maja bor tillsammans med en Johannes sedan fem år, men det kan ju vara en "roomie" och inte en käraste.

Vi vet att hon har ett äktenskap med en amerikan bakom sig som också var musiker. De turnerade som en countryduo runt om i USA tillsammans, och gjorde musik på MySpace.

Maja Francis familj: Mamma, pappa och farfar

Maja Francis kommer från en familj där musik var allt. Hennes pappa Thorgny Francis synthgrupp var förband till bandet Europe en gång tror hon, och så ägde han en skivbutik. Majas farmor sålde en miljon album på 50-talet och hennes farfar skrev den första schlagerlåten och var manager åt Hep Stars, vilket var en svensk popgrupp. Medlemmarna var Benny Andersson, Janne Frisk, Svenne Hedlund och Charlotte Walker.

Så ja, musiken verkar minst sagt ligga i släkten!

Så mycket tjänar Maja Francis

Maja Francis hade enligt uppgifter från Skatteverket en inkomst av tjänst på 8 319 kronor och en inkomst av kapital på 84 652 kronor taxeringsåret 2021.



Vad heter Maja Francis på Instagram?

Maja Francis heter wherearetheunicorns på Instagram.