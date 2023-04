Antonia Mandir svarar på följarens hån med svettig video

Antonija Mandir har under loppet av några år kommit att bli en av landets stora influencers.

Efter att ha varit med i Ex on the beach år 2017 så startade Antonija sin Youtubekanal som snabbt blev en dundersuccé. Där har hon idag över 343 000 prenumeranter, och på Instagram följs hon av 325 000 människor.

Även på TikTok har Antonija över en kvarts miljon följare. Företag drar konstant i henne och hon fick sig även en välförtjänt plats i två säsonger av "Svenska powerkvinnor" där man fick följa med i hennes hektiska vardag.

Antonija har tidigare berättat att hon är noga med att ofta prata med sina följare och att hon ser dem som "sin stora familj". Men ibland, då kan hon även säga till dem på skarpen.

Antonija Mandir svarar följaren med en video

Antonija har tidigare fått ryta ifrån kring det faktum att hon har följare som då och då frågar om hon är gravid.

Detta har hon flera gånger tagit upp.

– Nej, jag är inte gravid. Alltså tro mig, det är det enda jag vill. Jag längtar! Alltså helst igår. Det finns ingenting jag hellre vill. Jag vet inte ens om jag kan bli gravid så det är inte så schysst att varenda gång ens mage putar lite så ska alla ba ”oh my god är du gravid, vilken vecka är du i?”. Håll käften Kerstin, säger Antonija vidare.

Antonija Mandirs bild fick en del följare att skriva opassande frågor till henne. Bildkälla: Youtube/Antonija Mandir

Men denna gång gäller det någonting annat.

Mandir publicerade på sin story att hon var och åt pizza med sin bästa vän innan hon skulle gå på ett köttigt träningspass.

En följare skrev då att "det krävs mycket för att förbränna en pizza".

"Ja, jag äter pizza, jag tränar, jag äter bullar och choklad till frukost. Men jag äter mian ordentliga måltider och äter mig mätt och får då i mig allt jag behöver mellan allt annat. BALANS is the key", skrev hon.

You go girl!