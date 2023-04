Ex on the beach-profilen Anna-Lisa Herascu ser inte längre ut som hon brukar

Anna-Lisa Herascu klev 2015 in i Ex on the beach som det årets deltagare då trodde var ett program som hette "Singel i paradiset". I samma säsong klev även Josephine Qvist in som inte heller hade fått veta exakt vad programmets koncept innebar.

– Vi hade inte fått veta exakt vad konceptet var, bara att man skulle vara singel och få dejta runt i en trevlig, varm miljö, sa hon då.

I programmet träffade Anna-Lisa Andrijano "Adinator" Mijanovic och profilerna föll pladask för varandra.

Relationen kantades under flera år av bråk och uppbrott vilket gjorde att de båda hade en stående plats i svenska Ex on the beach.

2015 klev profilerna in i programmet och gjorde bokstavligt talat kaos. Bildkälla: discovery+

Anna-Lisa och Adde är idag inte tillsammans. Bildkälla: Instagram/discovery+

2020 var det helt slut mellan paret som idag är goda vänner.

Det gör Anna-Lisa Herascu idag

Idag har Anna-Lisa lämnat tv-livet bakom sig och växlar mellan att befinna sig på resande fot och att vara hemma i Sverige.

Anna-Lisa har likt många andra dokusåpaprofiler skaffat sig ett OnlyFans-konto där hon publicerar explicit material.

Någonting som Instagramkontot realitysvea2.0 uppmärksammat på sitt konto är att Anna-Lisa under de senaste åren drastiskt förändrat sitt utseende. På en klinik har hennes före och efter-bilder visats upp där man får se resultatet efter behandlingarna.

Före och efter-bilder. Bildkälla: sheklinik/Instagram

"Fullständigt kär i mina nya läppar", skriver hon på Instagram.

Men Anna-Lisa är långt ifrån ensam med att göra om utseendet. Nyheter24 har flertalet gånger rapporterat om Paulina "Paow" Danielsson som gjort en rad olika ingrepp och nu senaste la in fillers i rumpan.

