Nina Glimsell gjorde kaos i TV-rutan – det gör hon idag

Influencern Nina Glimsell, 29, tog hela svenska folket med storm när hon dundrade in i Paradise Hotel-säsongen 2018. Under inspelningen föll hon pladask för deltagaren Marcelo Peña, som hon inledde ett förhållande med.

Relationen höll i cirka ett år innan Marcelo dumpade Nina för att istället svandyka in i en ny Paradise Hotel-säsong som spelades in 2019. Hjärtekrossad och ledsen fick Nina ett samtal från PH-produktionen som då undrade om hon ville åka efter och hoppa in i samma säsong som Marcelo. Detta tackade hon genast ja till.

Marcelo var i chock. Bildkälla: Viafree

När Nina mitt i säsongen dök upp på hotellet kände Marcelo först inte igen henne.



– Marro ser du inte vem det är, frågade Jesper Bengtsson.

– Va, vem?, svarade Marcelo.

– Men tjejen. Det är ju Nina, sa Jesper.

Nina i bråk med de andra tjejerna. Bildkälla: Viafree

Marcelo tittade sedan en extra gång och såg att det var hans ex som klivit in.



Nina stöttades av hela svenska folket efter scenerna i Paradise Hotel. Bildkälla: Viafree

Säsongen kantades av en hel del starka känslor, bråk och skrik då Nina fick reda på att Marcelo haft sexuellt umgänge med alla tjejer utom en på hotellet.

– Hur fan kan du ligga med alla på hela hotellet så direkt efter att vi gjort slut? Är du helt känslokall eller?, sa hon under en kväll.

Nina Glimsells succésäsong i Ex on the beach

Efter inspelningen av Paradise fick Nina en förfrågan om att vara med i Celebrity Ex on the beach som spelades in i Brasilien. Någonting hon valde att tacka ja till.



Nina Glimsell i Celebrity Ex on the beach. Bildkälla: discovery+

Inne i detta hus befann sig Emma Hellström som tidigare haft en fling med Marcelo. Någonting som inte direkt var populärt hos Nina.



– Jag och Emma firade Valborg tillsammans. Jag drack inte så mycket och gick och la mig ganska tidigt. Då åkte hon och hade sex med mitt ex. Så nej vi är inte vänner, sa hon när hon klev in.

Väl på plats hade Emma klickat bra med Dennis Mlivic. När Nina klev in rördes det dock om i grytan och Dennis fick istället upp ögonen för henne och det hela slutade med att Dennis och Nina blev tillsammans.

Relationen höll i cirka två år innan kärlekssagan tog slut.

Men vad hände sen?

Jo, Nina syntes en hel del på sociala medier och en dag berättade hon att hon träffat en ny kärlek. Men hon valde att hålla honom hemlig fram tills att....

Hon blev gravid.

Då berättade hon att den hon träffat var den fem år yngre, före detta hockeyspelaren Philip Elgestål, 24. Paret bor idag i en liten bit utanför Göteborg tillsammans med sonen Phoenix .

Nina uppdaterar flitigt sina följare på både Instagram men även på Youtube där hon följs av närmare 43 000 människor.

Nina Glimsell öppnade upp om sina förlossningsskador

Nina Glimsell valde tätt inpå sin förlossning att öppna upp om de förlossningsskador hon drabbats av. Någonting hon efteråt hyllats för.



Nina öppnade upp om sin förlossningsskada. Bildkälla: ninaglimsell/Instagram

– Det pratas för lite om det. Jag hade till exempel aldrig hört kvinnor prata öppet om vilka komplikationer man faktiskt kan få efter en förlossning. Utan ofta är det bara ”det gör ont att föda barn men så fort du får upp bebisen på bröstet kommer du inte känna något annat och all smärta kommer försvinna”. Men det är ju verkligen inte så, berättade hon i en intervju i Expressen.

Nina fyllde i veckan år och följarna kunde se att hon hade en fantastisk födelsedag som firades tillsammans med pojkvännen.

Huruvida vi kommer att se henne i mer tv – det får framtiden visa.